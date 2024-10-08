Российская триатлонистка скончалась на соревнованиях в Барселоне

Барселона. Испания. Во время состязаний по триатлону Ironman в испанской Барселоне погибла триатлонистка из России Елена Смирнова. Трагедия произошла 7 октября, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказали организаторы турнира, россиянка во время заплыва подала сигнал о помощи. Ее оперативно извлекли из воды и доставили в медпункт. Однако усилия врачей оказались тщетными. Спортсменка умерла в машине скорой помощи, когда ее везли в больницу.

В программу состязаний Ironman входят три этапа: заплыв на 3,86 км, гонки на велосипедах по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Между ними нет отдыха, а заплыв проходит на открытой воде. В этом году на старт в Барселоне вышли около 3 тыс. спортсменов из разных стран мира. 41-летняя Елена Смирнова участвовала в соревнованиях по триатлону около 4 лет.