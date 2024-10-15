Постель-убийца: британка задохнулась насмерть между кроватью и матрасом

Лондон. Великобритания. Неисправный подъемный механизм кровати погубил жительницу Великобритании. Женщина по имени Хелен Дэйви погибла от удушья, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

Издание пишет, что женщина хотела достать или положить на хранение какие-то вещи в специальную нишу кровати с подъемным механизмом. В этот момент матрасная платформа опустилась ей на голову, сдавив шею. В результате Дэйви зажало между матрасом и основанием кровати, и она задохнулась.

Сообщается, что у женщины было двое детей.