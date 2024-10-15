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Постель-убийца: британка задохнулась насмерть между кроватью и матрасом

14:19, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Постель-убийца: британка задохнулась насмерть между кроватью и матрасом
14:19, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Великобритания\n#трагедия\n#вещи\n#быт\n#мебель\n#гибель человека
Фото: pxhere.com
56
0

У женщины остались двое детей.

Лондон. Великобритания. Неисправный подъемный механизм кровати погубил жительницу Великобритании. Женщина по имени Хелен Дэйви погибла от удушья, передает RT со ссылкой на Daily Mail.

Издание пишет, что женщина хотела достать или положить на хранение какие-то вещи в специальную нишу кровати с подъемным механизмом. В этот момент матрасная платформа опустилась ей на голову, сдавив шею. В результате Дэйви зажало между матрасом и основанием кровати, и она задохнулась. 

Сообщается, что у женщины было двое детей.

14:19, 15 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Великобритания\n#трагедия\n#вещи\n#быт\n#мебель\n#гибель человека