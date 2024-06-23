Икону «Троица» кисти Андрея Рублёва установили в Троице-Сергиевой лавре

Сергиев Посад. Московская область. Икону кисти Андрея Рублёва «Троица» 23 июня вернули в собор Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Здесь реликвия будет находиться в стационарном киоте. Об этом сообщают «Известия».

Киот вмонтирован в иконостас. Внутри поддерживается необходимый для сохранения иконы климат, также киот оснастили бронированным стеклом.

Икона XV века возвращена на своё историческое место в День Святой Троицы, или Пятидесятницу, которую Русская православная церковь отмечает 23 июня.