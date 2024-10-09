У актера Василия Ливанова парализовало правую половину тела

Москва. Правую часть тела парализовало у народного артиста России Василия Ливанова из-за поражения мозга. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным издания, причиной послужил недостаток кислорода в крови. У артиста могут развиться когнитивная дисфункция и психические расстройства. Также отмечаются признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Положительной динамики не наблюдается.

Напомним, 1 октября Василия Ливанова прооперировали в связи с тромбозом. Сообщается также, что актер перенес уже третий инфаркт мозга. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, перед этим наблюдалась остановка сердца.

Василий Ливанов больше всего известен советским зрителям исполнением роли Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Также он сыграл Николая I в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». Кроме того, Василий Ливанов в соавторстве с поэтом Юрием Энитным написал сценарии советских мультфильмов «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов», выступив режиссером при съемках второго из них.