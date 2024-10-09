Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

У актера Василия Ливанова парализовало правую половину тела

15:06, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У актера Василия Ливанова парализовало правую половину тела
15:06, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
384
0
#культура\n#театр\n#кино\n#здоровье\n#возраст\n#артисты\n#Шерлок Холмс\n#знаменитости
Фото: pxhere.com
384
0

Врачи нашли у него поражение мозга из-за недостатка кислорода в крови.

Москва. Правую часть тела парализовало у народного артиста России Василия Ливанова из-за поражения мозга. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным издания, причиной послужил недостаток кислорода в крови. У артиста могут развиться когнитивная дисфункция и психические расстройства. Также отмечаются признаки сердечной и дыхательной недостаточности. Положительной динамики не наблюдается.

Напомним, 1 октября Василия Ливанова прооперировали в связи с тромбозом. Сообщается также, что актер перенес уже третий инфаркт мозга. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, перед этим наблюдалась остановка сердца.

Василий Ливанов больше всего известен советским зрителям исполнением роли Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Также он сыграл Николая I в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». Кроме того, Василий Ливанов в соавторстве с поэтом Юрием Энитным написал сценарии советских мультфильмов «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов», выступив режиссером при съемках второго из них.

15:06, 09 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
384
0
#культура\n#театр\n#кино\n#здоровье\n#возраст\n#артисты\n#Шерлок Холмс\n#знаменитости