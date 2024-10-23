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В Ижевске скончалась одна из авторов барельефа «Юность» художница Галина Рязанова

12:00, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске скончалась одна из авторов барельефа «Юность» художница Галина Рязанова
12:00, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#некролог\n#культура\n#история
Источник фото: Республиканский дом народного творчества. 
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В ходе работы над барельефом Галина Васильевна выступила моделью для образа девушки-спортсменки.

Ижевск. Удмуртия. Ушла из жизни художница Галина Рязанова, автор многих панно, витражей и интерьеров промышленных предприятий в Ижевске. Об этом сообщает Республиканский дом народного творчества. 

Галина Васильевна Рязанова родилась в Ижевске в 1944 году. В 1968 году она заканчивает Худграф педагогического института и поступает на работу дизайнером интерьеров в проектный институт «Ипромашпром», а затем в НИТИ «Прогресс». В 1986 году Галина Рязанова возлавила отдел эстетики «Удмуртнефти». 

Среди её главных работ — барельеф «Юность» на фасаде бывшего спортзала НИТИ «Прогресс», где до недавнего времени размещался развлекательный комплекс «Искра». Галина Рязанова работала в соавторстве с художниками Владимиром Маркеловым и Игорем Русских. Молодая художница также выступила в роли модели для выполнения фигуры гимнастки. 