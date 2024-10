Музыканты группы Pink Floyd продали права на свою музыку

Лондон. Великобритания. Права на использование своей музыки продали участники легендарной британской рок-группы Pink Floyd. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на Financial Times.

Приобретателем выступила одна из американских звукозаписывающих фирм. Теперь она может по своему усмотрению использовать обширный музыкальный каталог, а также продавать товары и сувениры с названием ансамбля, снимать фильмы и сериалы о Pink Floyd. За это компания заплатила почти 400 млн долларов США.

Сделка могла состояться еще 2 года назад, но тогда между музыкантами возникли разногласия. Теперь споры урегулированы.

Всего за годы совместной работы участники Pink Floyd выпустили 15 студийных альбомов, самыми известными из которых являются The Dark Side Of The Moon (1973), Wish You Were Here (1975) и The Wall (1979).