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Один из основателей ABBA Бьорн Ульвеус женился в 79 лет

15:16, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Один из основателей ABBA Бьорн Ульвеус женился в 79 лет
15:16, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
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#Швеция\n#Дания\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#свадьба\n#знаменитости
Фото: flickr.com
81
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Избранницей музыканта стала датчанка Кристина Сас.

Копенгаген. Швеция. Свадьба 79-летнего шведского музыканта Бьорна Ульвеуса и датчанки Кристины Сас прошла в Копенгагене. Жених известен как сооснователь и соавтор лучших песен знаменитой группы ABBA, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian

Для Ульвеуса это уже третий брак. С 1971-го по 1979-й годы он был женат на солистке АВВА Агнете Фельтског, в 1981-2022-м – на музыкальной журналистке Лене Калерсио. 

Со своей новой супругой музыкант познакомился в 2021 году. Кристина Сас участвовала в презентации альбома АВВА Voyage в немецком Нюрнберге.

15:16, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Швеция\n#Дания\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#свадьба\n#знаменитости