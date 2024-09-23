Один из основателей ABBA Бьорн Ульвеус женился в 79 лет

Копенгаген. Швеция. Свадьба 79-летнего шведского музыканта Бьорна Ульвеуса и датчанки Кристины Сас прошла в Копенгагене. Жених известен как сооснователь и соавтор лучших песен знаменитой группы ABBA, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian

Для Ульвеуса это уже третий брак. С 1971-го по 1979-й годы он был женат на солистке АВВА Агнете Фельтског, в 1981-2022-м – на музыкальной журналистке Лене Калерсио.

Со своей новой супругой музыкант познакомился в 2021 году. Кристина Сас участвовала в презентации альбома АВВА Voyage в немецком Нюрнберге.