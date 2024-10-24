ЧЕМ ЖИВЁТ СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

Есть такие места, в которых кажется, что время замирает. Запах книг, множество корешков на полках, женщина-библиотекарь, которая просит соблюдать тишину — всё это кажется знакомым и неизменным. Но это только кажется, потому что изменения происходят.

Библиотеки Удмуртии также обновляются и идут в ногу с технологиями. А чтобы узнать, как изменилась Национальная библиотека региона и какие современные технологии в ней появились, «Сусанин» пообщался с заместителем директора учреждения Алёной Лякиной.

Как и в любой библиотеке, в ней есть фонд открытого доступа, куда может прийти каждый желающий и по абонементу взять понравившуюся книгу. В фонде представлено около 4,5 тыс. книг, преимущественно это художественная литература, но также есть нон-фикшн, отраслевая, подростковая и детская литература. Как и везде, здесь работают библиотекари, которые помогают с выбором и оформлением книг.

Но благодаря современным технологиям посетители могут взять нужную литературу без взаимодействия с библиотекарем — с помощью станции самообслуживания. Все книги оборудованы RFID-метками, поэтому их достаточно положить на станцию, и устройство поймёт, что планирует взять посетитель. Сам читатель получит чек, на котором будут указаны собранный перечень литературы и даты, когда книги забирают домой и когда их нужно вернуть.