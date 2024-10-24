ЧЕМ ЖИВЁТ СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВСТРАИВАЕТСЯ В СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
ВСТРАИВАЕТСЯ В СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Екатерина Сентемова
24 октября 2024
Источник: ИА «Сусанин»
Есть такие места, в которых кажется, что время замирает. Запах книг, множество корешков на полках, женщина-библиотекарь, которая просит соблюдать тишину — всё это кажется знакомым и неизменным. Но это только кажется, потому что изменения происходят.
Библиотеки Удмуртии также обновляются и идут в ногу с технологиями. А чтобы узнать, как изменилась Национальная библиотека региона и какие современные технологии в ней появились, «Сусанин» пообщался с заместителем директора учреждения Алёной Лякиной.
Как и в любой библиотеке, в ней есть фонд открытого доступа, куда может прийти каждый желающий и по абонементу взять понравившуюся книгу. В фонде представлено около 4,5 тыс. книг, преимущественно это художественная литература, но также есть нон-фикшн, отраслевая, подростковая и детская литература. Как и везде, здесь работают библиотекари, которые помогают с выбором и оформлением книг.
Но благодаря современным технологиям посетители могут взять нужную литературу без взаимодействия с библиотекарем — с помощью станции самообслуживания. Все книги оборудованы RFID-метками, поэтому их достаточно положить на станцию, и устройство поймёт, что планирует взять посетитель. Сам читатель получит чек, на котором будут указаны собранный перечень литературы и даты, когда книги забирают домой и когда их нужно вернуть.
Библиотеки Удмуртии также обновляются и идут в ногу с технологиями. А чтобы узнать, как изменилась Национальная библиотека региона и какие современные технологии в ней появились, «Сусанин» пообщался с заместителем директора учреждения Алёной Лякиной.
Как и в любой библиотеке, в ней есть фонд открытого доступа, куда может прийти каждый желающий и по абонементу взять понравившуюся книгу. В фонде представлено около 4,5 тыс. книг, преимущественно это художественная литература, но также есть нон-фикшн, отраслевая, подростковая и детская литература. Как и везде, здесь работают библиотекари, которые помогают с выбором и оформлением книг.
Но благодаря современным технологиям посетители могут взять нужную литературу без взаимодействия с библиотекарем — с помощью станции самообслуживания. Все книги оборудованы RFID-метками, поэтому их достаточно положить на станцию, и устройство поймёт, что планирует взять посетитель. Сам читатель получит чек, на котором будут указаны собранный перечень литературы и даты, когда книги забирают домой и когда их нужно вернуть.
Если посетитель захочет унести книгу и не уведомит об этом библиотекаря или не воспользуется станцией самообслуживания, то издание с «непогашенной» RFID-меткой зафиксируют специальные ворота и издадут сигнал. Далее «воришкой» заинтересуются служба охраны и отдел регистрации.
«Мы же сейчас все нацелены на ускорение, потому что ритм жизни бешеный, и нам надо всё делать быстро, просто и без заморочек. Для этого у нас при входе представлена умная полка, которая также позволяет читателям не взаимодействовать с библиотекарем», — поделилась Алёна Лякина.
«Мы же сейчас все нацелены на ускорение, потому что ритм жизни бешеный, и нам надо всё делать быстро, просто и без заморочек. Для этого у нас при входе представлена умная полка, которая также позволяет читателям не взаимодействовать с библиотекарем», — поделилась Алёна Лякина.
Источник: ИА «Сусанин»
Источник: ИА «Сусанин»
Если посетитель пришёл только для того, чтобы вернуть книги, то он просто может положить их в одну из ячеек на полке. Система считает метки и укажет, что они сданы, а затем библиотекари вернут их на свои места.
Но Национальная библиотека Удмуртии не ограничивается фондом открытого доступа. Всего в ней собрано 1 млн 600 тыс. документов: это книги, периодические издания газет и журналов, а также грампластинки, диски, видео-кассеты, аудиозаписи, специздания для слепых и слабовидящих, картинки, плакаты и альбомы. Под хранение такого обширного количества различных источников информации выделено 5 этажей, полностью оборудованных по всем технологиям.
ХРАНИЛИЩЕ
Из-за обилия света, слишком высокой или низкой влажности и неправильной температуры бумага разрушается. Чтобы не допустить этого, в книгохранилище нет окон и соблюдаются строгие условия обеспечения определенного уровня влажности — 55% (значение может колебаться на 5%) и температурного режима — +18 градусов по Цельсию (цифра может измениться на 2 градуса). Датчики расположены в разных частях помещений и сообщат о каких-либо отклонениях от нормы.
Также хранилище оборудовано баллонами с газом хладоном на случай пожара. При возгорании, после того как включится сигнализация, у сотрудников библиотеки есть 1,5 минуты, чтобы покинуть хранилище. По истечении этого времени двери блокируются и выпускается газ, который не навредит книгам, но в большой концентрации опасен для человека.
Также хранилище оборудовано баллонами с газом хладоном на случай пожара. При возгорании, после того как включится сигнализация, у сотрудников библиотеки есть 1,5 минуты, чтобы покинуть хранилище. По истечении этого времени двери блокируются и выпускается газ, который не навредит книгам, но в большой концентрации опасен для человека.
Источник: ИА «Сусанин»
Ещё современное оборудование закупают в хранилище для удобства сотрудников, например, подвижные металлические стеллажи. Одни передвигаются, если покрутить ручку, другие — с электроприводом — при нажатии на кнопку двигаются автоматически.
Посетителям библиотеки закрыт доступ в книгохранилище, но, несмотря на это, они могут получить книги оттуда. Для этого между пятью этажами фодна курсируют два подъемника, которые доставляют заказанную литературу на точку книговыдачи.
А чтобы издания не запылились, в хранилище есть два прибора по обеспыливанию книг. Один из них чистит обычные книги сухим или влажным способом — книга проезжает через небольшой конвейер, в котором специальные щётки убирают и всасывают грязь. Второй прибор используется только для чистки редких и старых книг. С его помощью специалисты уже самостоятельно в перчатках специальными щетками убирают скопившуюся пыль, а машина всё всасывает.
Посетителям библиотеки закрыт доступ в книгохранилище, но, несмотря на это, они могут получить книги оттуда. Для этого между пятью этажами фодна курсируют два подъемника, которые доставляют заказанную литературу на точку книговыдачи.
А чтобы издания не запылились, в хранилище есть два прибора по обеспыливанию книг. Один из них чистит обычные книги сухим или влажным способом — книга проезжает через небольшой конвейер, в котором специальные щётки убирают и всасывают грязь. Второй прибор используется только для чистки редких и старых книг. С его помощью специалисты уже самостоятельно в перчатках специальными щетками убирают скопившуюся пыль, а машина всё всасывает.
ЦЕНТР РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ
Источник: ИА «Сусанин»
За температурными параметрами в хранилище и состоянием книг следят сотрудники Регионального центра консервации и реставрации.
Центр открыли на базе Нацбиблиотеки в октябре 2023 года. Его оборудовали в рамках проекта Минкультуры России по созданию сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. В результате у специалистов появилось большое пространство, своя лаборатория и современное оборудование.
Центр открыли на базе Нацбиблиотеки в октябре 2023 года. Его оборудовали в рамках проекта Минкультуры России по созданию сети региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов. В результате у специалистов появилось большое пространство, своя лаборатория и современное оборудование.
«Консервация — это не от слова, что мы консервативны, а именно от того, что мы сохраняем наш фонд, такой огромный и большой. Мы сохраняем книги не только для нас и для наших детей, но и на далёкое будущее. По мере эксплуатации книги приходят в негодность, и как мы можем выдавать книгу с выпадающими страницами? Ну, а редкие книги тем более требуют внимания», — рассказала заведующая Региональным центром реставрации и консервации Светлана Наговицына.
Источник: ИА «Сусанин»
Все книги в библиотеке делятся на три категории. Первая категория — это особо ценные книги, выпущенные до 1830 года. Вторая категория — это книги, которые издавались с 1831 года по 1917 год. В эту категорию также входят первые книги, которые печатали в Удмуртии. А в третьей категории находятся издания, которые печатаются в настоящее время и имеют большой тираж.
Сотрудники центра стараются поддерживать все книги фонда в презентабельном виде. Для этого в первую очередь они проводят превентивную (предупредительную) консервацию — заранее предотвращают появление на книгах вредных организмов и разрушений. Например, с помощью цифрового микроскопа и лампы Вуда выявляют на страницах незаметные глазу микроорганизмы. Также они используют в работе приборы для измерения влажности книги, её толщины и толщины картона.
Сотрудники центра стараются поддерживать все книги фонда в презентабельном виде. Для этого в первую очередь они проводят превентивную (предупредительную) консервацию — заранее предотвращают появление на книгах вредных организмов и разрушений. Например, с помощью цифрового микроскопа и лампы Вуда выявляют на страницах незаметные глазу микроорганизмы. Также они используют в работе приборы для измерения влажности книги, её толщины и толщины картона.
В основном реставрации подвергаются книги первой и второй категорий. Реставрация является довольно трудоёмким процессом, состоящим примерно из 15 различных этапов. Специалисты убирают загрязнения, восстанавливают целостность страниц, заново сшивают и изготавливают новые обложки.
Источник: ИА «Сусанин»
Ранее у сотрудников Регионального центра было не так много оборудования, из-за чего процесс шёл дольше, но теперь многие действия автоматизированы. Например, современный раскройный комплекс сам изготавливает специальные контейнеры из бескислотного картона. Такая упаковка не вступает в контакт со старинной книгой и как можно дольше сохраняет её вид. До покупки аппарата эти упаковки приходилось вырезать вручную.
Такие мелочи заметно упрощают труд сотрудников Регионального центра консервации и реставрации. За год работы они успели отреставрировать 1200 листов и 66 переплетов. Таким образом специалисты продлили жизнь документам, имеющим историческую и культурную ценность.
Такие мелочи заметно упрощают труд сотрудников Регионального центра консервации и реставрации. За год работы они успели отреставрировать 1200 листов и 66 переплетов. Таким образом специалисты продлили жизнь документам, имеющим историческую и культурную ценность.
Источник: ИА «Сусанин»
ОЦИФРОВКА
Нацбиблиотека Удмуртии является книжной палатой региона, поэтому собирает все экземпляры периодических изданий, которые печатаются в республике, чтобы сохранять печатный фонд. Это задача, которую поставило государство. В результате национально-краеведческий фонд попадает в категорию первой сохранности, и при любых чрезвычайных ситуациях он должен быть спасён в первую очередь.
«Соответственно, именно его мы решили оцифровывать в первую очередь, потому что хотим сделать его максимально открытым и доступным. Это научная и художественная литература по фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, истории, археологии и этнографии удмуртов, а также большая коллекция периодической печати Удмуртии», — заявила замдиректора Национальной библиотеки Удмуртии Алёна Лякина.
Учреждение занялось оцифровкой книг в 2009 году. Первоначально издания оцифровывали с помощью специальной программы в телефоне, а теперь для этого куплены три современных аппарата. Один из них с помощью воздуха перелистывает страницы и сканирует каждую из них. Другой аппарат предназначен для оцифровки книг, которые нельзя раскрыть до конца, а на третьем получается сканировать широкоформатные издания, афиши и плакаты.
«Соответственно, именно его мы решили оцифровывать в первую очередь, потому что хотим сделать его максимально открытым и доступным. Это научная и художественная литература по фольклору, языкознанию, литературоведению и искусству, истории, археологии и этнографии удмуртов, а также большая коллекция периодической печати Удмуртии», — заявила замдиректора Национальной библиотеки Удмуртии Алёна Лякина.
Учреждение занялось оцифровкой книг в 2009 году. Первоначально издания оцифровывали с помощью специальной программы в телефоне, а теперь для этого куплены три современных аппарата. Один из них с помощью воздуха перелистывает страницы и сканирует каждую из них. Другой аппарат предназначен для оцифровки книг, которые нельзя раскрыть до конца, а на третьем получается сканировать широкоформатные издания, афиши и плакаты.
Источник: ИА «Сусанин»
Все оцифрованные книги и файлы хранятся в Национальной электронной библиотеке Удмуртии. Этот электронный ресурс начали формировать с 2010-2011 годов и теперь постоянно дополняют. В нём размещены более 63 тыс. документов.
Помимо национальной краеведческой литературы в библиотеке создаётся электронная коллекция книжных памятников — рукописных и печатных изданий, которые обладают выдающейся духовной и материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение.
Что удобно, все оцифрованные книги и документы размещены в открытом доступе. Их нельзя скачать, но можно работать с ними в электронном варианте.
«Всё это создаётся для достижения высоких целей — сохранения печатного наследия Удмуртии, организации доступности нашего книжного фонда из любой точки мира и с любого устройства», — пояснила замдиректора Нацбиблиотеки Удмуртии Алёна Лякина.
Помимо национальной краеведческой литературы в библиотеке создаётся электронная коллекция книжных памятников — рукописных и печатных изданий, которые обладают выдающейся духовной и материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение.
Что удобно, все оцифрованные книги и документы размещены в открытом доступе. Их нельзя скачать, но можно работать с ними в электронном варианте.
«Всё это создаётся для достижения высоких целей — сохранения печатного наследия Удмуртии, организации доступности нашего книжного фонда из любой точки мира и с любого устройства», — пояснила замдиректора Нацбиблиотеки Удмуртии Алёна Лякина.
Помимо оцифровки, некоторые книги переводятся в аудиоформат. В Национальной библиотеке работает студия звукозаписи, в которой специалисты адаптируют печатные материалы для слепых и слабовидящих граждан.
Источник: ИА «Сусанин»
ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
Нацбиблиотека Удмуртии старается идти в ногу со временем, потому она стала не просто местом, где можно взять книжку на дом.
«Мы себя позиционируем как комфортное, удобное, доступное, открытое пространство не просто для чтения, а для образовательного и рабочего процессов. У нас красиво, уютно, комфортно, спокойно и тихо. В целом у нас такой абсолютно свободный коворкинг-центр с бесплатным Wi-Fi», — пояснила Алёна Лякина.
В учреждении есть классические помещения со столами, где можно заниматься. Их посещает довольно много молодых людей, которые располагаются вместе с книгами и ноутбуками и занимаются.
Если хочется быть обособленным от людей, то можно занять одну из кабин для индивидуальной работы, которые полность шумоизолированы. Отмечается, что их особенно любят студенты.
Помимо этого, в здании есть помещения с компьютерами и отдел с удобными мягкими сиденьями и креслами, если во время чтения книги захочется расслабиться. Также в библиотеке можно посмотреть какие-либо развлекательные или обучающие материалы в удобных креслах и послушать большую коллекцию музыки, записанную на виниловых пластинках.
«Мы себя позиционируем как комфортное, удобное, доступное, открытое пространство не просто для чтения, а для образовательного и рабочего процессов. У нас красиво, уютно, комфортно, спокойно и тихо. В целом у нас такой абсолютно свободный коворкинг-центр с бесплатным Wi-Fi», — пояснила Алёна Лякина.
В учреждении есть классические помещения со столами, где можно заниматься. Их посещает довольно много молодых людей, которые располагаются вместе с книгами и ноутбуками и занимаются.
Если хочется быть обособленным от людей, то можно занять одну из кабин для индивидуальной работы, которые полность шумоизолированы. Отмечается, что их особенно любят студенты.
Помимо этого, в здании есть помещения с компьютерами и отдел с удобными мягкими сиденьями и креслами, если во время чтения книги захочется расслабиться. Также в библиотеке можно посмотреть какие-либо развлекательные или обучающие материалы в удобных креслах и послушать большую коллекцию музыки, записанную на виниловых пластинках.
Источник: ИА «Сусанин»
СОВРЕМЕННЫЕ ЧИТАТЕЛИ
За год библиотеку посещают около 50 тыс. человек. В день это порядка 200 посетителей. Это не только ижевчане, которые пришли забрать или сдать книги, но и посетители культурных мероприятий — лекций, творческих вечеров, презентаций книг и мастер-классов.
«После реконструкции количество посещений только растёт, количество наших читателей растёт и количество книговыдачи тоже растёт. Мы интересны и привлекательны. Конечно, нет предела совершенству, мы хотим ещё больше и больше. И в первую очередь мы очень хотим видеть у нас молодое поколение, хотим говорить с ними на одном языке, хотим быть для них полезными и интересными», — поделилась заместитель директора библиотеки Алёна Лякина.
эти два предложения нужно выделись
«После реконструкции количество посещений только растёт, количество наших читателей растёт и количество книговыдачи тоже растёт. Мы интересны и привлекательны. Конечно, нет предела совершенству, мы хотим ещё больше и больше. И в первую очередь мы очень хотим видеть у нас молодое поколение, хотим говорить с ними на одном языке, хотим быть для них полезными и интересными», — поделилась заместитель директора библиотеки Алёна Лякина.
эти два предложения нужно выделись
Ежегодно количество посетителей Нацбиблиотеки Удмуртии растёт. В 2023 году учреждение посетили почти 50 тыс. новых читателей.
Источник: ИА «Сусанин»
Чтобы добиваться таких результатов, библиотека старается быть удобной для своих гостей. Например, после реконструкции изменился режим работы учреждения. Сотрудники учли, что большие потоки людей приходят в субботу, а в будние дни наплывы посетителей случаются по вечерам. В результате теперь библиотека открыта с 10:00 до 21:00 со вторника по пятницу и с 10:00 до 18:00 в субботу и воскресенье.
Ранее Национальная библиотека Удмуртии была более ориентирована на научное сообщество, специалистов различных отраслей и учащихся. Но сегодняшний день диктует свои условия, и теперь библиотека старается быть интересной и доступной широкому кругу читателей с различными интересами. Для этого в ней оборудовали детскую комнату, школьникам начали проводить экскурсии и мастер-классы, а также здесь появился центр досуга ветеранов культуры, в котором люди пожилого возраста занимаются английским языком, танцами и поют в хоре.
Несмотря на то, что большинству посетителей более 40 лет, с каждым годом библиотеку посещает всё больше молодёжи. Сейчас школьники и студенты составляют 25% посетителей. Самый маленький процент составляют читатели, которым меньше 14 лет.
Ранее Национальная библиотека Удмуртии была более ориентирована на научное сообщество, специалистов различных отраслей и учащихся. Но сегодняшний день диктует свои условия, и теперь библиотека старается быть интересной и доступной широкому кругу читателей с различными интересами. Для этого в ней оборудовали детскую комнату, школьникам начали проводить экскурсии и мастер-классы, а также здесь появился центр досуга ветеранов культуры, в котором люди пожилого возраста занимаются английским языком, танцами и поют в хоре.
Несмотря на то, что большинству посетителей более 40 лет, с каждым годом библиотеку посещает всё больше молодёжи. Сейчас школьники и студенты составляют 25% посетителей. Самый маленький процент составляют читатели, которым меньше 14 лет.
С каждым годом в библиотеке появляется все больше современных книг разных жанров. Заместитель директора Нацбиблиотеки Удмуртии Алёна Лякина рассказала, что сейчас читатели интересуются исторической литературой, книгами о технических науках и нон-фикшн.
Источник: ИА «Сусанин»
Из научно-популярной литературы самыми востребованными книгами считаются издания о психологии — литература о саморазвитии, самопознании, межличностных отношениях, педагогике и об отношениях родителей и детей. А из художественной литературы популярны детективы, женские и исторические романы. Старшее поколение привлекают биографии. А молодёжь сейчас приходит за книгами, которые рекомендуют книжные блогеры.
«И, конечно, очень востребована русская и зарубежная классика, особенно летом. Интерес к Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову не умирает никогда. Классическая зарубежная литература — это Джейн Остин, Оскар Уайльд, Джек Лондон — всегда востребованы», — отметила Алёна Лякина.
Она рассказала, что в последнее время многие посетители, особенно молодые люди, вновь начали интересоваться антиутопиями, например, берут книги Джорджа Оруэлла и Рэя Брэдбери.
«И, конечно, очень востребована русская и зарубежная классика, особенно летом. Интерес к Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову не умирает никогда. Классическая зарубежная литература — это Джейн Остин, Оскар Уайльд, Джек Лондон — всегда востребованы», — отметила Алёна Лякина.
Она рассказала, что в последнее время многие посетители, особенно молодые люди, вновь начали интересоваться антиутопиями, например, берут книги Джорджа Оруэлла и Рэя Брэдбери.
ТОП-6 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КНИГ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УДМУРТИИ:
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ УДМУРТИИ:
Конечно, не всегда в библиотеке находятся книги, за которыми пришли читатели, но учреждение стремится угодить всем и быть полезным для читателей любого возраста. Она, как и её посетители, совершенствуется, развивается и идёт в ногу со временем.