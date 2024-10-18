В Глазове умер актер театра «Парафраз» Павел Вершинин

Глазов. Удмуртия. Ушел из жизни артист Глазовского драматического театра «Парафраз» Павел Вершинин. Актеру было 47 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

В театре «Парафраз» Павел играл еще в начале 90-х годов, во времена своей учебы в Глазовском педагогическом институте. Затем жил в Ижевске, работал ведущим эфиров на радио «Ингур» ГТРК «Удмуртия» и «Ретро FM». Также был в его жизни довольно длительный период, проведенный в Санкт-Петербурге, где Павел искал работу радиоведущего, после которого – вновь Ижевск, еще одна попытка найти себя в качестве ди-джея радиостанции «Город FM» и радио «Адам». Затем вернулся в Глазов, на сцену театра «Парафраз». Участвовал в таких знаковых постановках последних лет, как «Вино из одуванчиков» по Рэю Бредбери, «Процесс» по Францу Кафке, «Алло, мама» по мотивам произведений Евгения Шварца. Писал песни и стихи, некоторые из которых были опубликованы в сборниках.

Друзьям и близким Павел запомнился как человек со светлой душой, не унывающий ни при каких обстоятельствах, душа любой компании.

«Наши сердца полны скорби и печали. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе на официальной странице театра «Парафраз» в соцсети «ВКонтакте». Информация о времени и месте похорон появится позднее.