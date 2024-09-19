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Телеведущей Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России

17:56, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Телеведущей Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России
17:56, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Россия\n#культура\n#красота\n#благотворительность\n#женщины\n#знаменитости\n#телевидение
Фото: vk.com/fedorova__oksana
42
0

Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Москва. Победительницу конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксану Федорову отметили званием «Заслуженный артист России». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, пишет «Российская газета».

В тексте документа говорится, что почетное звание присвоено телеведущей за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Уроженка Пскова Оксана Федорова окончила Санкт-Петербургский университет МВД, стала «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» — в 2002. Правда, последнего титула ее лишили из-за несоблюдения связанных с ним обязанностей. Фотомодель, дизайнер, актриса и оперная певица, президент Благотворительного фонда «Спешите делать добро». 

Также известна как ведущая телепрограмм «Спокойной ночи, малыши!», «Субботний вечер», «Форт Боярд» и «Моя Россия: музыкальное путешествие».

17:56, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Россия\n#культура\n#красота\n#благотворительность\n#женщины\n#знаменитости\n#телевидение