Телеведущей Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России

Москва. Победительницу конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксану Федорову отметили званием «Заслуженный артист России». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, пишет «Российская газета».

В тексте документа говорится, что почетное звание присвоено телеведущей за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Уроженка Пскова Оксана Федорова окончила Санкт-Петербургский университет МВД, стала «Мисс Россия» в 2001 году и «Мисс Вселенная» — в 2002. Правда, последнего титула ее лишили из-за несоблюдения связанных с ним обязанностей. Фотомодель, дизайнер, актриса и оперная певица, президент Благотворительного фонда «Спешите делать добро».

Также известна как ведущая телепрограмм «Спокойной ночи, малыши!», «Субботний вечер», «Форт Боярд» и «Моя Россия: музыкальное путешествие».