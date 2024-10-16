В Ижевске открылась музейная экспозиция к 100-летию композитора Германа Корепанова

Ижевск. Удмуртия. В ижевской ДШИ №1 открылась музейная выставка, посвящённая 100-летию классика удмуртской музыки Германа Корепанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Музей композитора получил вторую жизнь благодаря проекту «Музыкальная династия Корепановых. От истоков к современности», который получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Здесь обновлены стенды с подсветкой, а также приобретён телевизор для показа видеоматериалов.

Кроме того, по проекту будет создан документальный фильм о Германе Афанасьевиче.