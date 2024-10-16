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В Ижевске открылась музейная экспозиция к 100-летию композитора Германа Корепанова

16:11, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске открылась музейная экспозиция к 100-летию композитора Германа Корепанова
16:11, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
126
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Выставка расположилась в детской школе искусств №1 (ДШИ №1). 

Ижевск. Удмуртия. В ижевской ДШИ №1 открылась музейная выставка, посвящённая 100-летию классика удмуртской музыки Германа Корепанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Музей композитора получил вторую жизнь благодаря проекту «Музыкальная династия Корепановых. От истоков к современности», который получил поддержку от Президентского фонда культурных инициатив. Здесь обновлены стенды с подсветкой, а также приобретён телевизор для показа видеоматериалов. 

Кроме того, по проекту будет создан документальный фильм о Германе Афанасьевиче. 

16:11, 16 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
126
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура