В США скончался старший брат Майкла Джексона

Лос-Анджелес. США. Старший брат Майкла Джексона Тито Джексон ушел из жизни на 71-м году жизни. Певцу и музыканту стало плохо во время поездки, он умер от сердечного приступа, передает RT со ссылкой на издание Deadline.

Как многие другие члены семьи Джексонов, Тито участвовал в различных эстрадных проектах. Был одним из основателей группы Jackson 5, в которой выступали также его братья Майкл, Джеки, Джермейн и Марлон. Созданный в 1960-х годах коллектив стал первым в истории, чьи первые 4 сингла («I Want You Back», «ABC», «The Love You Save», and «I’ll Be There») возглавляли американский чарт, пишет Коммерсантъ.

Тито выпустил также 3 сольных альбома, а в 2012 году четверо оставшихся в живых музыкантов Jackson 5 устроили гастрольный тур в память о Майкле Джексоне.