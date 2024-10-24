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Ижевчане могут поделиться своими воспоминаниями о скульптуре на улице Маслюкова

15:00, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчане могут поделиться своими воспоминаниями о скульптуре на улице Маслюкова
15:00, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#городская среда\n#Том Сойер Фест
Источник фото: Том Сойер Фест - Ижевск
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Сейчас завершается реставрация арт-объекта. 

Ижевск. Удмуртия.  Активисты «Том Сойер Фест – Ижевск» завершают реставрацию скульптурной композиции и территории вокруг неё на улице Маслюкова. Арт-объект носит имя «Из нырысь» («первый камень», - удм.), он положил начало микрорайону вокруг. Сейчас активисты просят горожан поделиться воспоминаниями об этой скульптуре, чтобы составить его наиболее полную историю. 

Со скульптуры снята старая краска. Активисты в ходе земляных работ установили оригинальный цвет арт-объекта — бирюзовый — и восстановили его, добавив белые оттенки на выступающие детали композиции. Территорию вокруг него выложили брусчаткой. 

Сейчас вносятся последние штрихи, в том числе ведётся работа по собиранию воспоминаний местных жителей об этой скульптуре. Если вам есть что рассказать, вы можете поделиться воей историей в комментариях или в личных сообщениях группы «Том Сойер Фест – Ижевск».

15:00, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#городская среда\n#Том Сойер Фест