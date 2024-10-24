Ижевчане могут поделиться своими воспоминаниями о скульптуре на улице Маслюкова

Ижевск. Удмуртия. Активисты «Том Сойер Фест – Ижевск» завершают реставрацию скульптурной композиции и территории вокруг неё на улице Маслюкова. Арт-объект носит имя «Из нырысь» («первый камень», - удм.), он положил начало микрорайону вокруг. Сейчас активисты просят горожан поделиться воспоминаниями об этой скульптуре, чтобы составить его наиболее полную историю.

Со скульптуры снята старая краска. Активисты в ходе земляных работ установили оригинальный цвет арт-объекта — бирюзовый — и восстановили его, добавив белые оттенки на выступающие детали композиции. Территорию вокруг него выложили брусчаткой.

Сейчас вносятся последние штрихи, в том числе ведётся работа по собиранию воспоминаний местных жителей об этой скульптуре. Если вам есть что рассказать, вы можете поделиться воей историей в комментариях или в личных сообщениях группы «Том Сойер Фест – Ижевск».