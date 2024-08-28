Коллекцию работ Дали нашли в гараже в Лондоне

Лондон. Великобритания. 10 гравюр Сальвадора Дали обнаружил во время уборки в своем гараже житель Лондона. Работы испанского сюрреалиста с автографами автора пролежали забытыми почти полвека, передает «МИР 24».

Владелец приобрел их на распродаже в художественной галерее в 1970-х годах за 600 долларов США. Они должны были украсить стены дома покупателя на Беркли-сквер, но по неизвестной причине эта идея не была реализована.

Со временем покупатель гравюр решил покинуть Британию и переехать за границу. Он начал перебирать старые вещи и наткнулся на работы Дали. Кроме них, в гараже пылились также 5 литографий французского художника, гравера, иллюстратора и скульптора Тео Тобиасса.

Художественные ценности будут проданы на аукционе. Владелец надеется выручить за них в 10 раз больше, чем заплатил когда-то.