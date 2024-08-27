Неизлечимую болезнь нашли у артистки Светланы Светличной

Москва. 84-летнюю актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной. Заслуженной артистке России присвоили паллиативный статус, пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По сведениям издания, звезда советского кино дала согласие на это. Состояние здоровья Светличной оценивается как средней степени тяжести. Сообщается, что в последнее время она утратила способность к самостоятельному передвижению, жалуется на боли в голове, ушах и горле.

Паллиативное лечение заслуженной артистки России будет нацелено на симптоматическую терапию, поддержание активности, купирование болевых синдромов и психологическую помощь.

От лечения онкозаболевания Светлана Светличная ранее отказалась. Некоторые СМИ сообщали, что у актрисы обнаружена опухоль в головном мозге, из-за которой она могла попасть в психиатрическую больницу. Однако удалять ее опасно из-за возраста пациентки. Добавим, 2 года назад у артистки диагностировали болезнь Альцгеймера. В октябре 2023 года ее лечили от воспаления легких.

Светлана Светличная – заслуженная артистка России, известная зрителю по фильмам «Застава Ильича», «Герой нашего времени», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Но самой запоминающейся ее работой стала роль роковой соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая.