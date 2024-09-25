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Ретропоезд «Чайковский-экспресс» три дня будет курсировать между Ижевском и Воткинском

10:30, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ретропоезд «Чайковский-экспресс» три дня будет курсировать между Ижевском и Воткинском
10:30, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#поезд\n#Чайковский\n#культура
Фото: «Visit Udmurtia»
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Поездки запланированы с 18 по 20 октября.

Воткинск. Удмуртия. Ретропоезд «Чайковский-экспресс» запустят в Удмуртии в конце октября (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Тематический поезд на паровой тяге с двумя вагонами, рассчитанными на 55 человек каждый, будет курсировать с 18 по 20 октября. Состав оформлен в стиле эпохи XIX века, с элементами музыкальных инструментов, нот и портретов. 

По данным туристского портала «Visit Udmurtia», утром поезд будет отправляться из Ижевска в Воткинск, а вечером обратно. 

За время путешествия туристы поучаствуют в театрализованной экскурсии в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского. Во дворце культуры «Юбилейный» их ожидает мастер-класс по историческим танцам в атмосфере 19 века. Путешественники примерят наряды того времени, станцуют полонез, вальс и польку, поиграют в игры и шарады, а также послушают романсы в живом исполнении. А в завершении поездки туристы посетят обзорную экскурсию по выставкам Музея истории и культуры Воткинска.  

10:30, 25 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#поезд\n#Чайковский\n#культура