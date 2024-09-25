Ретропоезд «Чайковский-экспресс» три дня будет курсировать между Ижевском и Воткинском

Воткинск. Удмуртия. Ретропоезд «Чайковский-экспресс» запустят в Удмуртии в конце октября (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Тематический поезд на паровой тяге с двумя вагонами, рассчитанными на 55 человек каждый, будет курсировать с 18 по 20 октября. Состав оформлен в стиле эпохи XIX века, с элементами музыкальных инструментов, нот и портретов.

По данным туристского портала «Visit Udmurtia», утром поезд будет отправляться из Ижевска в Воткинск, а вечером обратно.

За время путешествия туристы поучаствуют в театрализованной экскурсии в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского. Во дворце культуры «Юбилейный» их ожидает мастер-класс по историческим танцам в атмосфере 19 века. Путешественники примерят наряды того времени, станцуют полонез, вальс и польку, поиграют в игры и шарады, а также послушают романсы в живом исполнении. А в завершении поездки туристы посетят обзорную экскурсию по выставкам Музея истории и культуры Воткинска.