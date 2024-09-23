Британец подобрал на свалке гравюру Альбрехта Дюрера

Лондон. Великобритания. Гравюру знаменитого немецкого художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера продали в Великобритании. Продавец рассказал, что стал обладателем шедевра в юном возрасте при необычных обстоятельствах, пишет Лента.ру со ссылкой на BBC News.р

По словам Мэта Уинтера из британского графства Кент, когда ему было 11 лет, он пришел на свалку и увидел, как некая женщина собирается выбросить красивый рисунок. Мальчик спросил, нельзя ли его забрать, и женщина отдала гравюру, цену которой явно не знала.

13 лет оттиск гравюры Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол» с подписью художника пролежал в доме Уинтера. Когда же он наконец показал давнюю находку специалистам, те сказали, что за нее можно выручить солидную сумму. На торгах коллекционер из Германии выложил за работу Дюрера 26,5 тыс. фунтов стерлингов (3,3 млн рублей).

Напомним, в 2021 году стало известно, что житель США приобрел на распродаже за небольшую сумму карандашный набросок Дюрера, цена которого может составлять 50 млн долларов (4 млрд 629 млн рублей). Продавец посчитал работу малоценной копией, созданной в более позднее время.