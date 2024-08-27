Мэрайя Кэри в один день лишилась матери и сестры

Лос-Анджелес. США. Известная американская певица Мэрайя Кэри сообщила о двойной трагедии в своей жизни. В один день умерли ее 87-летняя мать Патриция и старшая 63-летняя сестра Элисон, передает «МИР 24» со ссылкой на издание People.

Горестное событие произошло на минувших выходных. Причины смерти родственниц артистка не назвала, попросив уважать ее право на частную жизнь. Также она поблагодарила всех, кто выразил ей соболезнования.

По словам Кэри, она рада лишь одному – что смогла провести с матерью последнюю неделю ее жизни. При этом их взаимоотношения были сложными и нестабильными, призналась певица.

Мэрайя Кэри считается одной из самых коммерчески успешных певиц в истории музыки. Она выпустила 15 альбомов, которые были проданы общим тиражом более 200 млн копий.