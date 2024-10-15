Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В Удмуртии состоялась премьера документального фильма о Емельяне Пугачёве

16:20, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии состоялась премьера документального фильма о Емельяне Пугачёве
16:20, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#кино\n#история Удмуртии
Фото: Национальный музей Удмуртии. Картина: «Пугачёв в Юськах»
31
0

Фильм рассказывает о крестьянской войне, охватившей и территорию современной Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут посмотреть документальный фильм «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» (12+). Научно-популярная работа теперь доступна в VK. Об этом сообщила руководитель и продюсер проекта Анастасия Юрпалова.

Фильм повествует о крестьянской войне под предводительством «народного царя» Емельяна Пугачёва, выдававшего себя за Петра III. В 1773-1774 года его войска прошлись по территории современной Удмуртии.

16:20, 15 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#кино\n#история Удмуртии