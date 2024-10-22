«Семьи многонациональной России»: мудрость и быт бесермяно-удмуртской семьи Невоструевых

Юкаменское. Удмуртия. Бесермяне по сей день остаются одним из самых загадочных по происхождению народов, живущих в Удмуртии. Всего, по данным переписи 2021 года, в республике проживают 2 036 представителей этого малого народа. В продолжении серии материалов о семьях многонациональной России, корреспондент «Сусанина» отправился в деревню Жувам Юкаменского района, где познакомился с Сергеем и Еленой Невоструевыми, которые живут в браке почти 20 лет.

Сергей — бесермянин и коренной житель деревни Жувам. Елена же родилась вдали от Жувама — в посёлке Дзякино Глазовского района. За годы семейной жизни на свет у них появились две дочери. Младшая ещё учится в школе, а старшая работает медсестрой в Юкаменской больнице.

В новом материале мы расскажем об истории семьи Невоструевых, которая корнями уходит в далёкий XIII век.