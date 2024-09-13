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В цирке Удмуртии заменят водосточную систему и стилобатное покрытие

15:05, 13 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В цирке Удмуртии заменят водосточную систему и стилобатное покрытие
15:05, 13 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цирк\n#культура\n#ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
91
0

Ремонт здания не проводился с момента его открытия в 2003 году.

Ижевск. Удмуртия. В Государственном цирке Удмуртии начался ремонт, в ходе которого планируется заменить покрытие стилобата и водосточную систему. На работы планируют потратить 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Удмуртской Республики.

В министерстве подмечают, что ремонт никак не скажется на работе цирка, в том числе на проведении ежегодных представлений для первоклассников, которые начались в сентябре.

Капитальный ремонт цирка ещё ни разу не проводился с момента его открытия в 2003 году.

«Приведение столь значимого для культурной сферы Удмуртии объекта в работоспособное состояние является важной задачей», — рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

15:05, 13 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
91
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цирк\n#культура\n#ремонт