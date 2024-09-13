В цирке Удмуртии заменят водосточную систему и стилобатное покрытие

Ижевск. Удмуртия. В Государственном цирке Удмуртии начался ремонт, в ходе которого планируется заменить покрытие стилобата и водосточную систему. На работы планируют потратить 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Удмуртской Республики.

В министерстве подмечают, что ремонт никак не скажется на работе цирка, в том числе на проведении ежегодных представлений для первоклассников, которые начались в сентябре.

Капитальный ремонт цирка ещё ни разу не проводился с момента его открытия в 2003 году.

«Приведение столь значимого для культурной сферы Удмуртии объекта в работоспособное состояние является важной задачей», — рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.