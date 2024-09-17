Снимавший «Место встречи изменить нельзя» кинооператор умер в Одессе

Одесса. Украина. Ушел из жизни известный советский кинооператор и режиссер Леонид Бурлака. Кинематографист скончался в Одессе в возрасте 85 лет, передает Общественная служба новостей.

Сообщается, что в последние годы жизни Бурлака тяжело болел. Прощание с ним состоится 17 сентября на Одесской киностудии, где он начал работать в 1963 году. За время работы там он снял более 20 фильмов.

Самой известной операторской работой Леонида Бурлаки является картина «Место встречи изменить нельзя» режиссера Станислава Говорухина.

Напомним, 16 сентября стало известно о смерти старшего брата Майкла Джексона Тито.