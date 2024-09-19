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Телеканал ТНТ отказался от продолжения проекта Comedy Club

15:57, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Телеканал ТНТ отказался от продолжения проекта Comedy Club
15:57, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
173
0
#Россия\n#культура\n#юмор\n#телевидение
Фото: vk.com/tnt
173
0

20 сентября зрители увидят последний выпуск шоу.

Москва. Юмористическая телепередача Comedy Club перестанет выходить в эфир. Последний выпуск будет показан 20 сентября в 21:00 на ТНТ, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Прощальное шоу начнется с официального заявления резидента клуба Гарика Бульдога Харламова. В передаче примут участие артистки «Женского стендапа» Ольга Малащенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян и Варвара Щербакова. Компанию им составят Дмитрий Дибров, Наталья Бочкарева, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, Гавриил Гордеев и Артур Джанибекян и Юлия Меньшова.

Первый выпуск программы Comedy Club вышел в эфир на ТНТ в 2005 году. В течение 20 телесезонов , было подготовлено более 800 оригинальных выпусков. Шоу было отмечено двумя премиями ТЭФИ.

15:57, 19 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
173
0
#Россия\n#культура\n#юмор\n#телевидение