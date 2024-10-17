В Москве попал в больницу солист группы «Отпетые мошенники»

Москва. Одного из основателей группы «Отпетые мошенники», бывшего солиста коллектива Игоря «Гарика» Богомазова госпитализировали в Москве. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Состояние здоровья артиста ухудшилось после пневмонии. Он жалуется на слабость и артериальное давление. Кроме того, у певца диагностировали заболевания суставов.

Вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Томом Хаосом) Игорь «Гарик» Богомазов был одним из основателей группы «Отпетые мошенники», существующей с 1996 года. Коллектив получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». Из «Отпетых мошенников» Богомазов ушел в 2011 году.

UPD: позднее Игорь Богомазов опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что с ним все хорошо.