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В Москве попал в больницу солист группы «Отпетые мошенники»

11:51, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Москве попал в больницу солист группы «Отпетые мошенники»
11:51, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
137
0
#культура\n#музыка\n#здоровье\n#артисты\n#музыканты\n#эстрада\n#шоу-бизнес\n#знаменитости
Источник фото: pxhere.com
137
0

Состояние здоровья певца ухудшилось после пневмонии.

Москва. Одного из основателей группы «Отпетые мошенники», бывшего солиста коллектива Игоря «Гарика» Богомазова госпитализировали в Москве. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Состояние здоровья артиста ухудшилось после пневмонии. Он жалуется на слабость и артериальное давление. Кроме того, у певца диагностировали заболевания суставов.

Вместе с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Томом Хаосом) Игорь «Гарик» Богомазов был одним из основателей группы «Отпетые мошенники», существующей с 1996 года. Коллектив получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». Из «Отпетых мошенников» Богомазов ушел в 2011 году.

UPD: позднее Игорь Богомазов опроверг сообщения о своей госпитализации и заявил, что с ним все хорошо.

11:51, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
137
0
#культура\n#музыка\n#здоровье\n#артисты\n#музыканты\n#эстрада\n#шоу-бизнес\n#знаменитости