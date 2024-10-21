На железнодорожном вокзале Ижевска завершились съёмки фильма «Италмас – цветок мира»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершились съёмки художественного фильма о судьбах детей Удмуртии, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны. В официальной группе картины в VK рассказали о последнем съёмочном дне.

20 октября на железнодорожном вокзале Ижевска прошли съёмки сцены проводов мужчин на фронт осенью 1941 года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, ранее в Ижевске презентовали аудиокнигу «Италмас – цветок мира».