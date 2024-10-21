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На железнодорожном вокзале Ижевска завершились съёмки фильма «Италмас – цветок мира»

11:11, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На железнодорожном вокзале Ижевска завершились съёмки фильма «Италмас – цветок мира»
11:11, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
377
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#удмуртское кино
Источник фото: /vk.com/club226505759
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В последний съёмочный день шла работа над сценой провода мужчин на фронт Великой Отечественной войны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершились съёмки художественного фильма о судьбах детей Удмуртии, работавших в тылу в годы Великой Отечественной войны. В официальной группе картины в VK рассказали о последнем съёмочном дне.

20 октября на железнодорожном вокзале Ижевска прошли съёмки сцены проводов мужчин на фронт осенью 1941 года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Напомним, ранее в Ижевске презентовали аудиокнигу «Италмас – цветок мира»

11:11, 21 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
377
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#удмуртское кино