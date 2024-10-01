В Ижевске резчики создадут уникальные скульптуры из дерева на фестивале «Тэль»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 30 сентября по 14 октября проводится фестиваль садово-парковой скульптуры «Тэль»* (18+). Каждый сможет понаблюдать за работой резчиков. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Участники фестиваля создадут скульптуры на темы стихий природы, удмуртской мифологии и Яблочного Спаса. В Ижевск приедут мастера из Игры, Ягана, Малой Пурги, Алнашей, Селтов и Бабино. Понаблюдать за работой может любой желающий ежедневно с 09:00 до 17:00 в ботаническом саду, который находится в районе починка Орешники в Завьяловском районе.

Закрытие фестиваля состоится 4 октября в 11:00. В дальнейшем деревянные скульптуры будут выставлены на экотропе ботанического сада.

*с удм. – лес.