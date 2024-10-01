Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид
В Удмуртии упразднили должность председателя правительства региона

В Ижевске резчики создадут уникальные скульптуры из дерева на фестивале «Тэль»

11:40, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске резчики создадут уникальные скульптуры из дерева на фестивале «Тэль»
11:40, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#фестиваль\n#скульптуры
Фото: Минприроды Удмуртии
260
0

Увидеть работы мастеров можно в ботаническом саду УдГУ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 30 сентября по 14 октября проводится фестиваль садово-парковой скульптуры «Тэль»* (18+). Каждый сможет понаблюдать за работой резчиков. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Участники фестиваля создадут скульптуры на темы стихий природы, удмуртской мифологии и Яблочного Спаса. В Ижевск приедут мастера из Игры, Ягана, Малой Пурги, Алнашей, Селтов и Бабино. Понаблюдать за работой может любой желающий ежедневно с 09:00 до 17:00 в ботаническом саду, который находится в районе починка Орешники в Завьяловском районе.

Закрытие фестиваля состоится 4 октября в 11:00. В дальнейшем деревянные скульптуры будут выставлены на экотропе ботанического сада.

*с удм. – лес.

11:40, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
260
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура\n#фестиваль\n#скульптуры