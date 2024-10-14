Робот с тремя «руками» встал за дирижерский пульт в Дрездене

Дрезден. Германия. Под управлением робота впервые выступил симфонический оркестр Sinfoniker из немецкого Дрездена. Работой музыкального коллектива руководил трехрукий дирижер MAiRA Pro S, передает «МИР 24» со ссылкой на Guardian.

Как заявил художественный руководитель оркестра Маркус Риндт, технические возможности робота позволяют ему исполнить вещи, недоступные для людей.

Сообщается, что вместо дирижерских палочек MAiRA Pro S использовал некие подобия световых мечей разного цвета. На руках у него по 7 суставов, что повышает подвижность и маневренность. Каждая из них управляла одной из частей оркестра.

Добавим, искусственный маэстро провел лишь вторую часть концерта. В первой дирижировал человек.