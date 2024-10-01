Василию Ливанову удалили тромб

Москва. Экстренно госпитализированному народному артисту России Василию Ливанову провели операцию по удалению смертельно опасного тромба. Хирургическое вмешательство было успешным, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

После операции 89-летнего актера поместили в реанимацию. Сообщается, что он находится в ясном сознании, самостоятельно дышит.

Напомним, в апреле Василия Ливанова планово обследовали в одном из кардиоцентров Москвы.

Василий Ливанов больше всего известен советским зрителям по роли Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Также он сыграл Николая I в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья».