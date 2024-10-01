Василию Ливанову удалили тромб

Сообщается, что жизнь артиста вне опасности.
Москва. Экстренно госпитализированному народному артисту России Василию Ливанову провели операцию по удалению смертельно опасного тромба. Хирургическое вмешательство было успешным, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.
После операции 89-летнего актера поместили в реанимацию. Сообщается, что он находится в ясном сознании, самостоятельно дышит.
Напомним, в апреле Василия Ливанова планово обследовали в одном из кардиоцентров Москвы.
Василий Ливанов больше всего известен советским зрителям по роли Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Также он сыграл Николая I в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья».