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Василию Ливанову удалили тромб

16:04, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Василию Ливанову удалили тромб
16:04, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#медицина\n#здоровье\n#врачи\n#культура\n#кино\n#театр\n#Шерлок Холмс\n#операция\n#артисты
Фото: kremlin.ru
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0

Сообщается, что жизнь артиста вне опасности.

Москва. Экстренно госпитализированному народному артисту России Василию Ливанову провели операцию по удалению смертельно опасного тромба. Хирургическое вмешательство было успешным, пишет «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

После операции 89-летнего актера поместили в реанимацию. Сообщается, что он находится в ясном сознании, самостоятельно дышит.

Напомним, в апреле Василия Ливанова планово обследовали в одном из кардиоцентров Москвы.

Василий Ливанов больше всего известен советским зрителям по роли Шерлока Холмса в сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», снятом Игорем Масленниковым по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Также он сыграл Николая I в картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья». 

16:04, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
14
0
#медицина\n#здоровье\n#врачи\n#культура\n#кино\n#театр\n#Шерлок Холмс\n#операция\n#артисты