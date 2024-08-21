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Приговоренная к смерти собака Алена Делона останется жить

12:54, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Приговоренная к смерти собака Алена Делона останется жить
12:54, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Франция\n#культура\n#артисты\n#знаменитости\n#кино\n#смерть\n#похороны\n#животные\n#собаки
Фото: wikipedia.org
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Перед смертью артист просил усыпить свою бельгийскую овчарку Лубо.

Париж. Франция. Наследники Алена Делона решили нарушить предсмертную волю артиста. Любимую бельгийскую овчарку кинозвезды усыплять не станут, пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение Фонда Брижит Бардо.

Собака носит кличку Лубо. Родственники актера пообещали о ней позаботиться, проинформировал фонд на своей странице в соцсети. 

Напомним, знаменитый французский актер Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Прощание состоится на этой неделе в коммуне Души, департамент Луарэ. Артист просил похоронить себя в часовне, где уже покоятся останки 35 его собак.

Всего за свою творческую жизнь Ален Делон снялся более чем в 90 лентах. Наибольшую известность получили его роли в фильмах первой половины 1960-х годов: «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Черный тюльпан».

12:54, 21 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#Франция\n#культура\n#артисты\n#знаменитости\n#кино\n#смерть\n#похороны\n#животные\n#собаки