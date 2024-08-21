Приговоренная к смерти собака Алена Делона останется жить

Париж. Франция. Наследники Алена Делона решили нарушить предсмертную волю артиста. Любимую бельгийскую овчарку кинозвезды усыплять не станут, пишет Коммерсантъ со ссылкой на сообщение Фонда Брижит Бардо.

Собака носит кличку Лубо. Родственники актера пообещали о ней позаботиться, проинформировал фонд на своей странице в соцсети.

Напомним, знаменитый французский актер Ален Делон умер 18 августа 2024 года в возрасте 88 лет. Прощание состоится на этой неделе в коммуне Души, департамент Луарэ. Артист просил похоронить себя в часовне, где уже покоятся останки 35 его собак.

Всего за свою творческую жизнь Ален Делон снялся более чем в 90 лентах. Наибольшую известность получили его роли в фильмах первой половины 1960-х годов: «На ярком солнце», «Рокко и его братья», «Черный тюльпан».