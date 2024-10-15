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Дворец культуры и спорта «Нефтяник» обновили в Игринском районе

12:00, 15 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Дворец культуры и спорта «Нефтяник» обновили в Игринском районе
12:00, 15 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Игринский район\n#культура
Фото: страница Владимира Соловьёва «ВКонтакте»
38
0

Торжественное открытие прошло 11 октября.

Игра. Удмуртия. В игринском Дворце культуры и спорта «Нефтяник» завершился масштабный ремонт. Об этом сообщает министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

В рамках проектов по поддержке культуры были приобретены новые кресла для зрительного зала, а также заменено напольное покрытие сцены. За счёт местного бюджета обновили плитку на потолке и светильники, оштукатурили и покрасили стены, заменили обшивку балконов, отшлифовали и покрасили полы, а также заменили входные двери. 

Зал открылся для выступающих и зрителей 11 октября.

«Нефтяник» является главной концертной и сценической площадкой Игры и всего Игринского района. Каждый год здесь проводится более 250 мероприятий с охватом более 60 тыс. человек. Помимо этого, на базе дворца культуры действует более 30 клубов, а также 6 творческих коллективов.

Всего в рамках нацпроекта «Культура» ремонт и обновление оборудования проводится в 26 Дворцах культуры и спорта Удмуртии, добавляет Владимир Соловьев.

12:00, 15 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
38
0
#Удмуртия\n#Игра\n#Игринский район\n#культура