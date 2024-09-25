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Умер актер Роман Мадянов

17:17, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Умер актер Роман Мадянов
17:17, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#культура\n#театр\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#сериалы\n#знаменитости\n#артисты\n#смерть\n#некролог
Фото: wikipedia.org
93
0

Современному зрителю он особенно известен по роли майора Колобкова в сериале «Солдаты».

Ромашкино. Московская область. Заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на актрису и телеведущую Екатерину Стриженову. 

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни Роман Мадянов провел в своем доме в селе Ромашкино Раменского района Московской области.

Свою первую кинороль – Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий» – уроженец подмосковного Дедовска Роман Мадянов исполнил в 1973 году, еще будучи школьником. В юном возрасте также снялся в картинах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши», «Все дело в брате».

Позднее он окончил ГИТИС, играл в Московском театре имени Маяковского. 

Среди работ Мадянова – прославившая его роль майора Колобкова в сериале «Солдаты». Известен зрителю и по сериалам «Участок», «Штрафбат», «Раскол», фильмам «12», «Каникулы строгого режима», «Жили-были», «Поддубный», «По щучьему велению».

17:17, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
93
0
#культура\n#театр\n#кино\n#фильмы\n#кинематограф\n#сериалы\n#знаменитости\n#артисты\n#смерть\n#некролог