Умер актер Роман Мадянов

Ромашкино. Московская область. Заслуженный артист России Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на актрису и телеведущую Екатерину Стриженову.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Последние дни Роман Мадянов провел в своем доме в селе Ромашкино Раменского района Московской области.

Свою первую кинороль – Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий» – уроженец подмосковного Дедовска Роман Мадянов исполнил в 1973 году, еще будучи школьником. В юном возрасте также снялся в картинах «Анискин и Фантомас», «Весенние перевертыши», «Все дело в брате».

Позднее он окончил ГИТИС, играл в Московском театре имени Маяковского.

Среди работ Мадянова – прославившая его роль майора Колобкова в сериале «Солдаты». Известен зрителю и по сериалам «Участок», «Штрафбат», «Раскол», фильмам «12», «Каникулы строгого режима», «Жили-были», «Поддубный», «По щучьему велению».