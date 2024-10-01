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Скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин

14:37, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Скончался певец и композитор Вячеслав Добрынин
14:37, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#смерть\n#некролог
Фото: vk.com/club12535192
89
0

Народному артисту России было 78 лет.

Москва. Стало известно о смерти народного артиста России Вячеслава Добрынина. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Mash и агентство РБК.

Советский и российский композитор и певец умер на 79-м году жизни. По словам жены артиста Ирины Добрыниной, в момент смерти он находился в московской клинике, куда попал с подозрением на инсульт около недели тому назад. В связи с тяжелым состоянием здоровья артист уже несколько лет не выступал. 

Вячеслав Добрынин записал более 35 альбомов, был лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года» и «Овация». Многим известны его песни «Не сыпь мне соль на рану», «Ты разбила мне сердце», «Синий туман» и другие произведения.

14:37, 01 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
89
0
#Россия\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#музыканты\n#смерть\n#некролог