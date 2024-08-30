Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Местом проведения «Евровидения-2025» назвали швейцарский Базель

16:06, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Местом проведения «Евровидения-2025» назвали швейцарский Базель
16:06, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Швейцария\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#конкурс\n#Евровидение
Фото: pxhere.com
22
0

Об этом объявил Европейский вещательный союз.

Женева. Швейцария. 69 музыкальный конкурс «Евровидение-2025» пройдет в городе Базель (Швейцария). Об этом объявил Европейский вещательный союз, пишет Газета.ру.

Базель является третьим по величине городом Швейцарии. Эта страна получила право принять конкурс после победы исполнителя Немо Меттлера на «Евровидении» в шведском Мальмё с песней «The Code». 

Гранд-финал «Евровидения-2025» пройдет 17 мая 2025 года на спортивной арене Санкт-Якобсхалле. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года.

16:06, 30 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Швейцария\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#конкурс\n#Евровидение