Местом проведения «Евровидения-2025» назвали швейцарский Базель

Женева. Швейцария. 69 музыкальный конкурс «Евровидение-2025» пройдет в городе Базель (Швейцария). Об этом объявил Европейский вещательный союз, пишет Газета.ру.

Базель является третьим по величине городом Швейцарии. Эта страна получила право принять конкурс после победы исполнителя Немо Меттлера на «Евровидении» в шведском Мальмё с песней «The Code».

Гранд-финал «Евровидения-2025» пройдет 17 мая 2025 года на спортивной арене Санкт-Якобсхалле. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года.