  • $ 58.52 ↓
  • € 69.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Масляков останется «у руля» КВН

      10:08, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:08, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      267
      0
      #культура\n#коррупция\n#общество\n#КВН\n#скандал
      Фото: vse42.ru
      267
      0

      Он продолжит вести Высшую лигу игры.

      Москва. Россия. Телеведущий Александр Масляков после коррупционного скандала и ухода с поста директора ГУП «Планета КВН» все-таки продолжит вести игры Высшей лиги. Об этом сообщается на странице «Международного союза КВН» в соцсети «ВКонтакте».

      Как говорится в сообщении, Масляков действительно оставил пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН», однако сделал он это по собственному желанию, а не из-за каких-то антикоррупционных расследований. Сейчас «Дом КВН» возглавляет временно исполняющая обязанности директора Яна Чайкова.

      Слух же о причастности Маслякова к коррупционной деятельности распространила организация Transparency International, которая неправильно интерпретировала ответ от прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН, решив, что уход знаменитого телеведущего связан с их расследованиями. 

      Сообщается, что Масляков ушел с поста гендиректора еще 24 июля 2017 года.

      В мае организация Transparency International опубликовала документы, согласно которым у ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» возник конфликт интересов после передачи Масляковым кинотеатра «Гавана» в собственность телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» («АМиК»). Позже в прокуратуре Москвы сообщили, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы, однако организация оспорила заявление ведомства в Генпрокуратуре России.

      10:08, 03 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      267
      0
      #культура\n#коррупция\n#общество\n#КВН\n#скандал

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В ГИБДД Удмуртии предупредили о возможном ухудшении дорожной ситуации

      13:01, 26 ноября, 2017
      10294

      Маньяк с топором, проведший в тюрьме более 20 лет, вышел на свободу в Удмуртии

      5553
      14:09, 26 ноября, 2017

      Ижевчанка, заказавшая в интернет-магазине телефон, получила кусок ДСП

      3829
      15:17, 30 ноября, 2017

      В Ижевске на улице Пойма насмерть сбили пешехода

      3403
      13:25, 30 ноября, 2017

      В Сарапуле нашли пропавшую 15-летнюю школьницу

      3396
      13:50, 27 ноября, 2017

      МТС приготовила сказочное предложение к Новому году

      17:55, 30 ноября, 2017
      1961

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      1453
      19:17, 01 декабря, 2017

      Олега Табакова доставили в реанимацию

      989
      19:03, 27 ноября, 2017

      Медведев пообещал индексацию пенсий на месяц раньше

      959
      16:53, 30 ноября, 2017

      Верховный суд России разрешил подавать иски против соседей, курящих на балконе

      908
      17:22, 29 ноября, 2017

      Хакеры опубликовали в сети отрывки из фильма «Мстители: Война бесконечности»

      13:53, 27 ноября, 2017
      697

      Украинец взорвал 2 гранаты во время суда

      656
      17:35, 30 ноября, 2017

      Корону «Мисс Вселенная-2017» завоевала девушка из ЮАР

      630
      11:30, 27 ноября, 2017

      МОК лишил сборную России еще двух медалей Олимпиады в Сочи

      628
      09:25, 28 ноября, 2017

      Лионеля Месси объявили самым высокооплачиваемым футболистом в мире

      610
      16:54, 28 ноября, 2017

      Мультимедиа

      LIVE: Брифинг Александра Бречалова по ситуации с рухнувшим в Ижевске домом

      02 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: финансовые проблемы «Ижстали» и новый инженерно-саперный полк

      01 декабря, 2017

      Владимир Невоструев провел прием граждан в Ижевске

      01 декабря, 2017