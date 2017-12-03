Масляков останется «у руля» КВН

Он продолжит вести Высшую лигу игры.

Москва. Россия. Телеведущий Александр Масляков после коррупционного скандала и ухода с поста директора ГУП «Планета КВН» все-таки продолжит вести игры Высшей лиги. Об этом сообщается на странице «Международного союза КВН» в соцсети «ВКонтакте».

Как говорится в сообщении, Масляков действительно оставил пост гендиректора ГУП «ММЦ Дом КВН», однако сделал он это по собственному желанию, а не из-за каких-то антикоррупционных расследований. Сейчас «Дом КВН» возглавляет временно исполняющая обязанности директора Яна Чайкова.

Слух же о причастности Маслякова к коррупционной деятельности распространила организация Transparency International, которая неправильно интерпретировала ответ от прокуратуры на запрос о причинах увольнения основателя КВН, решив, что уход знаменитого телеведущего связан с их расследованиями.

Сообщается, что Масляков ушел с поста гендиректора еще 24 июля 2017 года.

В мае организация Transparency International опубликовала документы, согласно которым у ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН» возник конфликт интересов после передачи Масляковым кинотеатра «Гавана» в собственность телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» («АМиК»). Позже в прокуратуре Москвы сообщили, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы, однако организация оспорила заявление ведомства в Генпрокуратуре России.