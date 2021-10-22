Путин объявил, когда будет запущена вторая нитка «Северного потока-2»

При этом президент России процитировал народную сказку.

Сочи. Краснодарский край. Вторую нитку «Северного потока-2» заполнят газом в декабре 2021 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Валдайского клуба в Сочи 21 октября, пишут «Известия».

«До конца текущего года, в декабре — в середине или конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы «Северного потока-2», — приводит агентство слова главы государства.

При этом Путин подчеркнул, что увеличение поставок газа в Европу Россия может начать «хоть послезавтра», при условии сертификации газопровода немецким регулятором.

Кроме того, президент отметил, что «Северный поток-2» является современным технологическим объектом, построенным с учетом экологических требований. Объем выбросов углекислого газа при его использовании в 5,6 раза меньше, чем через газотранспортную систему Украины.

При этом, говоря об энергетической политике, которую проводят лидеры Евросоюза, Путин привел знакомую всем россиянам с детства историю про то, как хитрая лиса «учила» недалекого волка зимней рыбалке. «Мерзни-мерзни, волчий хвост!», — процитировал президент слова из русской народной сказки.

Напомним, на фоне перехода многих стран Евросоюза на газоснабжение за счет покупки излишков энергоносителя на спотовом рынке, в октябре стоимость голубого топлива поднималась временами почти до 2 тыс. долларов США за 1 тыс. кубометров.

Кстати, как уже сообщалось, 18 октября оператор «Северного потока-2», компания Nord Stream 2 AG, объявила о заполнении первой нитки газопровода техническим газом. Это значит, что объект готов к работе.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Мощность обеих ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. В «Газпроме» заявили, что при скорейшей сертификации объекта, еще до 2021 конца года в Европу по нему может быть поставлено 5,6 млрд кубометров голубого топлива.