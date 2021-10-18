В первую нитку «Северного потока-2» закачали технический газ

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.



Берлин. Германия. Первую нитку «Северного потока-2» заполнили техническим газом. На закачку потребовалась примерно неделя, сообщила на своем официальном сайте компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG.

Всего в трубу ввели около 177 млн кубометров технического газа, что обеспечило уровень давления в 103 бара. В компании подчеркнули, что этого достаточно, чтобы начать транспортировку голубого топлива.

Пусконаладочные работы на второй нитке «Северного потока-2» продолжаются.

Напомним, строители сдали газопровод «Северный поток-2» 10 сентября. Заполнение первой нитки газом стартовало 4 октября.

14 октября министр энергетики России Александр Новак сообщил, что запуск первой нитки указанного газопровода может состояться в течение ближайших нескольких дней.

Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена отказалась от планов введения новых санкций против «Северного потока-2» вопреки давлению со стороны сенаторов.

Добавим, в октябре в Европе разыгрался самый крупный за последние десятилетия топливный кризис. Цены на газ на бирже поднимались почти до 2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

«Северный поток-2» является второй очередью объекта. «Северный поток-1» был сдан в эксплуатацию в 2011 году. Оба газопровода длиной 1234 км проложены по дну Балтийского моря из России в Германию. Их суммарная пропускная способность — 55 млрд кубометров в год.