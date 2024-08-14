Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Житель Удмуртии поделился фотографиями гигантских грибов

11:45, 14 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Житель Удмуртии поделился фотографиями гигантских грибов
11:45, 14 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Удмуртия\n#грибы
Фото: vk.com/daniil_moiseev18
144
0

«Главный грибник республики» обнаружил их в Игринском районе.

Игра. Удмуртия. Руководитель паблика «Грибы Удмуртии» Даниил Моисеев поделился в соцсетях фото гигантских грибов. Он обнаружил их в посёлке Игра.

На поле «главный грибник республики» обнаружил головач гигантский, или в простонародье — дождевик. Самый большой обнаруженный гриб был массой около 15 кг, но он уже «постарел» и непригоден для употребления в пищу.

Потому Даниил Моисеев сфотографировался с молодым грибом, который есть можно. Вес «находки» тихой охоты составил 8 кг.

11:45, 14 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Удмуртия\n#грибы