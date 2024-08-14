Житель Удмуртии поделился фотографиями гигантских грибов

Игра. Удмуртия. Руководитель паблика «Грибы Удмуртии» Даниил Моисеев поделился в соцсетях фото гигантских грибов. Он обнаружил их в посёлке Игра.

На поле «главный грибник республики» обнаружил головач гигантский, или в простонародье — дождевик. Самый большой обнаруженный гриб был массой около 15 кг, но он уже «постарел» и непригоден для употребления в пищу.

Потому Даниил Моисеев сфотографировался с молодым грибом, который есть можно. Вес «находки» тихой охоты составил 8 кг.