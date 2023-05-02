* Болонский процесс — название отсылает к Болонскому университету в Италии, где 19 июня 1999 года министры образования 29 стран Европы подписали Болонскую декларацию. И с того момента начался процесс интеграции вузов в общеевропейское пространство высшего образования.

19 апреля 2023 года на заседании Российского союза ректоров федеральный министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о формировании новой национальной системы отечественного образования. «Очевидно, что образование должно держать баланс между фундаментальными и прикладными областями знаний в условиях меняющихся задач экономики и рынка труда. При этом с учетом поручения Президента России одна и та же программа в соответствии с целями и потребностью работодателей может быть реализована в разные сроки. Надо дифференцировать сроки подготовки специалистов с высшим образованием в зависимости от характера их будущей профессиональной деятельности», — резюмировал тогда глава Минобрнауки РФ.

Накануне приемной кампании абитуриенты интересуются, на каких условиях они будут поступать в вузы Удмуртии. Подробно на востребованные вопросы ответили в ИжГТУ имени М. Т. Калашникова и УдГАУ (бывшая ИжГСХА). Лаконичный ответ УдГУ поступил в письменной форме и уместился в 11 строк, поэтому в таком виде и оставим его здесь (см. ниже).

И. о. ректора ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Александр Губерт в интервью рассказал о перспективах главного технического вуза региона.

­Фото: пресс-служба ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

— Александр Викторович, ИжГТУ в начале нулевых был в числе первых российских вузов, где стали активно внедрять Болонскую систему. Как оцениваете достаточно длительный период пребывания и деятельности ижевского вуза в этом международном образовательном процессе? А это без малого 20 лет.

Был период, когда мы ориентировались на интеграцию с европейскими и мировыми академическими школами. Действительно, когда Россия заявила о переходе на Болонскую систему, ИжГТУ один из первых среди российских вузов включился в этот процесс и подписал Болонскую хартию независимости университетов. После чего приступили к переходу на программы бакалавриата и магистратуры. При этом мы сохранили специалитет, который оставили на тех направлениях подготовки, которые работали на нужды оборонной промышленности РФ. До сих пор остается 9 программ специалитета, и по шести из них мы ведем прием. Мы сохранили и классическую форму образования, и в части программы тогда перешли на схему бакалавриата/магистратуры. Это происходило поэтапно.

— Каким образом диплом выпускника ИжГТУ будет котироваться за рубежом в связи с выходом из Болонского процесса?

Пока никто не знает, как будет происходить взаимодействие. И раньше процедура признания дипломов в разных странах отличалась. Всегда была процедура установления соответствия. Поэтому, я думаю, с изменением закона об образовании будет прописана процедура как признания документов об образовании, принятых в зарубежных вузах, на территории РФ, и соответственно наоборот – признания российских дипломов за рубежом. Это было и в советское время, когда у нас был полностью специалитет, но выпускники, закончившие вузы СССР, уезжая за границу, соответствующим образом легализовывали свои документы об образовании. Где-то сразу устанавливалось соответствие, а где-то, как в медицинской сфере, в чистом виде не признавались дипломы, и приходилось вновь проходить обучение по определенным программам. Сейчас жизнь покажет, каким образом будет происходить взаимное признание дипломов.

— Как планируете провести приёмную кампанию этим летом?

— Приём 2023 года мы будем осуществлять по тем направлениям, которые у нас заявлены, как по бакалавриату, так и по специалитету. Поэтому процедура такая – если на уровне Министерства науки и высшего образования РФ принимается новый федеральный стандарт, который, условно говоря, устанавливает новые правила приёма с 1 сентября 2024 года, то и начинают они действовать не раньше заявленной даты. Пока работаем по прежним действующим правилам. Предполагается переходный период, который будет осуществлен двумя путями. Или студент по собственному желанию пишет заявление о переводе его на новую программу, или доучивается по старой — это на усмотрение образовательной организации. Ещё раз подчеркну, в этом году приём абитуриентов проводим по старой схеме. Пока мы ждём нормативных документов из федерального центра, когда и в каком виде будут введены новые образовательные стандарты. Сейчас проводится работа с учебно-методическими объединениями по каждой из групп специальностей, и в каком-то виде появится аналитическая информация, возможно, этим летом, но не факт. Это требует больших изменений в федеральном законе об образовании.

Студентам не стоит переживать. Все будут учиться на аккредитованных программах, бюджетных мест много. Все, кто поступит в этом году, получат документ о высшем образовании (бакалавриат). Если с 2024 года будет вводиться новая образовательная программа, и студенты изъявят желание перевестись не неё, то они получат диплом установленного образца по завершению обучения. У нас все образовательные программы аккредитованы и соответствуют требованиям профильного министерства.

— Как на данный момент складывается ситуация с совместными международными образовательными программами и студенческим обменом?

— С началом СВО взаимодействие с недружественными странами прекратилось. Хотя ни одна организация, с которой мы ранее работали, не направила нам официальных документов о прекращении сотрудничества. То есть, договор – действующий, но никакого взаимодействия нет. К примеру, научные организации Германии готовы с нами и дальше работать, но у нас нет сейчас нормального режима оплаты. Недавно в ИжГТУ приезжал представитель заказчика научных работ из ФРГ. Мы отчитались за два этапа проделанной работы, с большим трудом получили деньги. Договорились о том, что к третьему этапу мы приступим, когда будет достигнуто понимание между нашими странами. От Венгрии есть предложение по академическому обмену. Они готовы принять студентов, преподавателей, административных работников по программам академической мобильности. Но сможем ли мы организовать тот же перелет через воздушное пространство Европы – мы пока еще не решили. С другими европейскими партнерами пока поставлены на паузу все совместные проекты.

Из традиционного партнерства остались совместные образовательные программы с Египтом, другими странами Африки, Ближнего Востока. Впрочем, опыт работы со студентами из Ирака оказался негативным. Мы не подписали с ними следующего приглашения на обучение, поскольку стало понятно, что для иракцев это только повод пересечь российскую границу. На образовательные программы изучения русского языка записываются люди 35-40 лет, и они не нацелены учиться в нашем университете. Поэтому мы им отказали в курсе подготовки.

Реализуется крупный проект с Китаем. В конце марта состоялся визит делегации ИжГТУ в КНР, где мы отработали 8 договоров различного уровня по взаимодействию с китайскими образовательными организациями. Это взаимодействие с тремя школами, где в старших классах ребята будут учить русский язык с нашими преподавателями. Потом они зачисляются к нам на подготовительной отделение, после чего могут поступать на любые программы высшего образования на русском языке. Разумеется, это платная форма обучения. С университетами и колледжами у нас запланирована подготовка по совместным образовательным программам магистратуры и бакалавриата. По магистратуре заключен первый пробный договор, который будет реализован уже в новом учебном году. Китайские студенты будут обучаться на английском языке по направлению «Мехатроника и робототехника». Они год учатся в самом Китае, а затем год у нас, и в итоге получают два диплома. По бакалаврским программам мы также рассчитываем принять в этом году студентов по системе 3+1. В течение трех лет они учат в Китае совместную программу, в том числе изучают русский язык, а четвертый год обучения проводят в Ижевске, где осваивают программу на русском языке.

Мы рассматриваем проект создания совместного института Китая и России в случае если договариваемся с китайской стороной о внедрении трех и более образовательных программ. Тогда финансирование будет организовано за счёт бюджета КНР. В сентябре мы планируем подать заявку в Министерство просвещения Китая, и если там её утвердят, то с 2024 года мы сможем принимать первых студентов в российско-китайский институт. Степень готовности образовательных программ будет понятна к сентябрю, когда согласуем учебные планы с китайской стороной. Это наши перспективы.

Ранее мы работали с Харбинским техническим университетом, рядом других техуниверситетов, которые входят в Ассоциацию России и Китая. Здесь мы тоже ожидаем увеличения потока мобильности. Мы в своё время отправляли в Китай магистрантов для обучения на английском языке. В этом году стоит задача выйти на допандемийный уровень по числу студентов, которые обучаются в наших двух странах. Причем эта задача была озвучена во время недавнего визита в Россию лидера КНР Синь Цзиньпина.

— Какие изменения руководство ИжГТУ внесет в учебный процесс по причине смены образовательного вектора в сторону специалитета?

— Судя по позиции Министерства науки и высшего образования, поскольку запрос на подготовку специалистов идет от промышленности, мы должны совместить две задачи. Первое – это обеспечить потребности промышленных предприятий в краткосрочный период на этапе мобилизации экономики, когда высока потребность в инженерных и рабочих кадрах. Поэтому мы должны максимально быстро насытить предприятия выпускниками ИжГТУ. Второй момент – долгосрочный, реализующийся через специалитет, а это зачастую 5-6 лет подготовки. Это большая работа, поскольку мы видим, что наш абитуриент не очень расположен к длинной программе, он хочет работать. Как правило, на старших курсах бакалавриата многие студенты уже работают или подрабатывают. Как это будет реализовано в специалитете, пока сложно сказать. Возможно, появятся программы ускоренного специалитета.

— Федеральные эксперты говорят о возможном гибриде двух образовательных систем, что не стоит отказываться от полезных наработок Болонского процесса. Как Вы считаете, это возможно в ИжГТУ?

— В любом случае какой-то гибрид останется. У того же Китая система высшего образования очень сложная. Там подстраиваются и под западные стандарты, и под наши. Я думаю, и в наших условиях какой-то вариант взаимодействия между двумя системами образования появится.

Своим мнением на изменяющуюся систему высшего образования поделился и ректор Удмуртского государственного аграрного университета Андрей Брацихин.

Фото: пресс-служба УдГАУ

— Андрей Александрович, как в ИжГСХА-УдГАУ была ранее выстроена работа в рамках Болонского процесса?

— Наш вуз учитывал принципы системы Болонского процесса в федеральных рамках. Система зачетных или кредитных единиц является инструментом для формирования мобильности студентов как внутри страны, так и за её пределами. Сегодня все образовательные программы в системе высшего, постдипломного образования реализуются, исходя из этого ключевого принципа. Международный стандарт определяет трудоемкость самой программы, одного года обучения в рамках 60-ти кредитных единиц. УдГАУ работает по этому принципу, как и все российские вузы.

— Какова модель будущего образования в Удмуртском государственном аграрном университете?

— Вуз самостоятельно не вправе что-либо менять в отрыве от общефедеральных требований, которые предъявляются к системе высшего образования. Мы ждём решения федеральных учебно-методических объединений, которые направили свои

предложения правительству России, Министерству науки и высшего образования в части того, какие действующие программы уровня бакалавриата должны быть переведены, к примеру, с 4-летнего на 5-летний формат обучения. Это будет сделано с учетом сложности образовательной программы, трудовых функций выпускников, наполненностью учебного плана специализированными дисциплинами. Для нас это представление более-менее сформировано, идет в согласии с общим мнением нашего федерального учебно-методического объединения.

— Какие изменения руководство УдГАУ внесет в учебный процесс по причине смены образовательного вектора?

— Мы находимся в ожидании изменений федерального закона об образовании (№273 ФЗ), которые определят новый формат и систему высшего образования. В дальнейшем появятся все подзаконные акты, регулирующие эти процессы. Моё экспертное мнение заключается в том, что предстоящие изменения должны достаточно органично войти в действующую систему бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

— Удмуртский аграрный университет продолжает сотрудничать с зарубежными вузами по международным образовательным программам?

— Ранее университет сотрудничал с Германией и Швейцарией. Наши студенты проходили производственную практику в фермерских хозяйствах этих стран. Сегодня мы ведем разработку совместной образовательной программы с Национальным аграрным университетом Кыргызстана. Единый подход Болонской системы позволяет нам согласовывать структуру, содержание, трудоёмкость дисциплин общей образовательной программы. К примеру, система модулей, которая применяется у нас и у коллег в Бишкеке, позволяет совместно реализовывать общую образовательную программу с возможностью организации мобильности обучающихся.

— Будет ли диплом выпускника УдГАУ котироваться в других странах в связи с выходом из Болонской образовательной системы?

— Это определяется наличием соглашений между министерствами образования соответствующих государств. Мы сейчас ориентированы на вузы стран СНГ и ЕАЭС, куда входят Казахстан и Кыргызстан. Подписывая договор о реализации совместной образовательной программы, каждый вуз берет на себя ответственность и обязательства за выдачу диплома своей страны. Оптимальным будет вариант, когда по итогам обучения выпускник, выполнивший все условия, получает не один, а два диплома государственного образца. И в зависимости от того, где он планирует свою дальнейшую трудовую деятельность, он будет применять диплом той или иной страны. А с точки зрения признания документа об образовании — вопрос в наличии межправительственных соглашений между странами в части признания дипломов. Это вопрос не вузов, а органов государственной власти.

Позиция Удмуртского государственного университета по предстоящим изменениям в системе высшего образования отражена в данном ответе на запрос.

Еще один крупный вуз Удмуртии – Ижевская государственная медицинская академия – в Болонской системе никогда не состоял и поэтому реформирования и перехода на специалитет главной кузнице медицинских кадров не потребуется.