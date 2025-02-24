Фестиваль робототехники «Калашников-Технофест» проходил в пятый раз и стал уже заметным событием молодежного научно-технического движения. На этапе становления внутривузовский технофест быстро приобрел региональный статус, затем расширил границы до всероссийского масштаба и в 2025 году достиг международного уровня. Число участников заметно выросло. В этом году в Ижевск приехали более 450 человек из 15 регионов страны. Студенты и школьники соревновались в разных робото-технических дисциплинах: фигурное воздухоплавание БПЛА, дистанционно и автономно управляемые роботы из Лего, дрон-рейсинг, соревнования мобильных роботов в автономном режиме, Лига боевых роботов. Состоялась уже ставшая традиционной Политехническая олимпиада.

Профессор ИжГТУ имени М. Т. Калашникова Юрий Караваев (многоопытный организатор фестиваля робототехники «Калашников-Технофест») поделился впечатлениями после завершения масштабных роботосоревнований в феврале 2025 года.

– Юрий Леонидович, какие команды запомнились более всего?

– В этом году все-таки знаковая команда была из Египта, точнее три команды египтян. 11 детей к нам приехали из Африки. Это опыт для нас новый, и он сразу показал организационные моменты, связанные с международным участием зарубежных команд.

– Ну, то есть египтяне подтвердили, так скажем, международный статус фестиваля?

– Прежде всего они дали нам поле для размышлений, потому что вскрылись все тонкие оргмоменты, связанные с зарубежными командами. Раньше были иностранные студенты, но это были студенты, которые учатся в ИжГТУ, они сносно знали русский язык, знали условно что, где, когда. В этот раз приходилось работать активно волонтерам, благо, что в ИжГТУ ребята такие есть. Всё прошло на достаточно высоком уровне, волонтеры встречали, сопровождали, провожали ребят, практически круглые сутки с ними проводили, то есть на них были и организационные моменты, и бытовые моменты. В этом ничего сложного нет, задачи все решаемые, но просто надо это все прорабатывать, закладывать в развитие.

На самом деле много было интересных команд, и, кроме египтян, еще другие команды были, участники из дальних российских регионов. К примеру, команда Петропавловска-Камчатского, они в дрон-рейсинге и в боях роботов принимали участие. Им не повезло, то есть они за призы не боролись, но тем не менее так атмосферно было, они присутствовали на всех площадках. Сложно выделить какую-то одну делегацию, каждая команда по-своему интересная. Много призов осталось в Ижевске, это и Академия «Калашников», и ИжГТУ. Традиционно много ижевских победителей, потому что выступали на своей знакомой площадке. Во-первых, и количество ижевских ребят было больше, во-вторых, многие из них уже не первый раз принимают участие, опыт позволяет им реально бороться за призы. Многие иногородние команды уже не первый раз приезжают, и среди них есть достойные конкуренты. Казанские робототехники очень хорошо показали себя в битве роботов.

– Для предприятий и партнеров «Калашников-Технофест» является площадкой для подбора будущих кадров?

– Я думаю, что индустриальные партнеры нас поддерживают прежде всего из-за кадрового интереса. К фестивалю проявили интерес многие компании, они и раньше делали это, так скажем, неявно – посмотрели, оценили, взяли на карандаш, что называется. Но в этом году очень много компаний явно пригласили потенциальных кандидатов и явно представляли свои интересы. Представители промпредприятий присутствовали на всех площадках, руководители отделов кадров имели возможность с ребятами пообщаться напрямую. Надо отметить, призовой фонд фестиваля обеспечивали наши партнеры. Это кадровый потенциал индустрии робототехники.

– Ну и главный бонус – целевое обучение.

– Это один из главных бонусов, концерн «Калашников» выдавал победителям сертификаты, которые дают право участвовать в конкурсе на целевое обучение в ведущих технических вузах страны. Это касается не только школьников, а еще студентов техникумов. Если учащийся техникума захочет пойти на высшее образование, он тоже может воспользоваться правом участвовать в конкурсе на целевое место.

– По зрелищности что больше лично вас заинтересовало: дрон-рейсинг, фигурное воздухоплавание или боевые роботы?

– Здесь сложно свое субъективное мнение высказать. Все равно ты смотришь, как реагируют на действо зрители. И по их реакции видно, что бои роботов – это самое зрелищное мероприятие. Мы уже думаем, что сделать, чтобы и другие направления стали более зрелищными в следующем году. Зрелищность в этом деле очень важна в процессе привлечения школьников, прежде всего, и студентов, которые на смежных направлениях. Чтобы было интересно, чтобы захватывало, чтобы им тоже хотелось что-то попробовать. И дрон-рейсинг, и фигурное воздухоплавание, и бои роботов тоже будем дорабатывать, потому что здесь тоже есть куда расти.

– Следующий фестиваль будет чем-то отличаться?

Мы ни разу еще не повторялись, у нас каждый год новинки. Мы, может быть, поэтому и пользуемся популярностью у ребят, потому что им интересно приехать и что-то новое попробовать. На самом деле, зрелищность – это, конечно, хорошо, но технически организовать и провести достаточно сложно. Это требует и дополнительных ресурсов, имеется в виду не только финансовых, но и специализированных аудиторий. Сейчас мы ограничены теми помещениями, в которых мы проводим технофест, но время есть подумать. Потенциал роста имеется.

Я думаю, что отложенный эффект от фестиваля будет ощущаться еще долго, потому что, во-первых, проявляется реакция ребят, которые приезжали к нам из других регионов, особенно из-за границы. Они достаточно эмоционально и очень хорошо высказываются и вспоминают, фотографии в соцсетях публикуют и благодарности. Это, наверное, самая верная оценка, что ребятам все понравилось, несмотря на организационные сложности. Все уехали с положительными эмоциями и уже снова хотят приехать в Ижевск. И, наверное, это самая главная отложенная реакция и положительный момент, что участники Технофеста сохранили этот позитивный эмоциональный фон.