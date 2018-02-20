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      CAS назвал предварительную дату слушаний дела российского керлингиста Крушельницкого

      13:00, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      13:00, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      248
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#суд\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      248
      0

      Заседание должно состояться в четверг, 22 февраля.

      Пхенчхан. Южная Корея. Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал предварительную дату слушаний дела российского керлингиста Александра Крушельницкого. Его подозревают в нарушении антидопинговых правил, в частности употреблении мельдония.  

      По словам главы федерации керлинга России Дмитрия Свищева, пишет РТ, заседание в CAS назначено на 22 февраля. Однако он полагает, что оно может быть перенесено и состояться раньше.  

      В связи с этим в Пхенчхан из Москвы для участия в слушании федерация прилетит практически в полном составе. «Летят начальник команды Татьяна Харченко, я, все, остальные на месте ждут нас. Мы сейчас не можем оставить ребят одних в такой ситуации», - отметил он.  

      В свою очередь скандал вокруг бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого вызвал широкий резонанс среди российских спортсменов. В частности, двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова заявила, что допинг в этом виде спорта бесполезен.  

      «Считаю, что допинг не может быть полезен в кёрлинге. Здесь важны обе стороны: и психологическая, и физическая. Он не принесёт никакой пользы в этом смысле. Уверена, что психология даже важнее. Если принимать таблетки, чтобы быть спокойным во время игры, то у тебя совсем не получится свиповать (т.е. тереть лёд перед катящимся камнем). Если принять что-то для этого, то не получится держать себя в руках и оставаться хладнокровным. Думаю, что не важно, каким видом спорта ты занимаешься, кёрлингом или фигурным катанием», - цитирует ее слова издание. 

      13:00, 20 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      248
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#суд\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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