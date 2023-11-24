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Южноафриканского паралимпийца Писториуса освободят из заключения условно-досрочно

17:23, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Южноафриканского паралимпийца Писториуса освободят из заключения условно-досрочно
17:23, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
55
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#ЮАР\n#спорт\n#убийство\n#суд\n#тюрьмы\n#спортсмены\n#УДО
Фото: wikiрedia.org/Kastom
55
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В 2014 году он убил свою девушку, приняв ее за грабителя-«домушника».

Йоханнесбург. ЮАР. Бегающий на протезах южноафриканский легкоатлет Оскар Писториус покинет тюрьму по условно-досрочному освобождению (УДО). Спортсмена с ограниченными возможностями осудили за убийство, передает RT со ссылкой на агентство AFP.

В 2013 году бегун-паралимпиец убил свою подругу, южноафриканскую модель Реву (Риву) Стенкамп. По словам Писториуса, он принял ее за грабителя-«домушника». Однако доказать это он не смог и был осужден за умышленное убийство. По итогам двух процессов его приговорили к 13 годам и 5 месяцам заключения.

Теперь, после того, как ходатайство об УДО удовлетворили, паралимпиец освободится 5 января 2024 года.

Оскар Писториус с детства был лишен стоп обоих ног, бегает на специальных протезах. 6-кратный чемпион летних Паралимпийских игр. Серебряный призер чемпионата мира в Тэгу в эстафете 4×400 метров. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Двукратный серебряный призер чемпионата Африки 2012 года.

17:23, 24 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#ЮАР\n#спорт\n#убийство\n#суд\n#тюрьмы\n#спортсмены\n#УДО