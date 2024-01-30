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Олимпийское золото России по фигурному катанию отдали США

14:19, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Олимпийское золото России по фигурному катанию отдали США
14:19, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#спорт\n#спортсмены\n#фигурное катание\n#награды\n#Олимпиада\n#медали
Фото: pxhere.com
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Решение об этом принял ISU после дисквалификации Валиевой.

Лозанна. Швейцария. Россию лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. Об этом объявил 30 января Международный союз конькобежцев (ISU), пишет «Российская газета».

При этом российским фигуристкам присудили постфактум третье место. Золото отдано США, серебро – Японии. 

Напомним, перед этим Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, начиная с 25 декабря 2021 года. При обнулении ее результатов в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине у российской команды остается 54 очка – это бронза. У американской команды при таком подсчете – 65 очков, японской – 63. 

Также ISU лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы‑2022, награду отдали Анне Щербаковой.

14:19, 30 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
100
0
#спорт\n#спортсмены\n#фигурное катание\n#награды\n#Олимпиада\n#медали