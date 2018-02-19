CAS заподозрил российского керлингиста Крушельницкого в употреблении допинга на Играх в Пхенчхане

Анализы показали, что в его организме может быть мельдоний.

Пхенчхан. Южная Корея. Спортивный арбитражный суд (CAS) заподозрил российского керлингиста Александра Крушельницкого в употреблении допинга на Играх в Пхенчхане. Тесты бронзового призера Олимпиады в дабл-миксте дали положительный результат.

Как пишет Life.ru, допинг-пробы показали, что в организме российского атлета может находиться мельдоний. В связи этим CAS был вынужден открыть дело в отношении члена российской команды.

Отмечается, что юридическую процедуру инициировал Международный олимпийский комитет, который направил в антидопинговый отдел суда соответствующее заявление.

Дату рассмотрения дела Александра Крушельницкого изданию в пресс-службе CAS пока не сообщили. Однако подчеркнули, что если нарушение антидопинговых правил атлетом подтвердится, то расследованием будет заниматься комиссия по допуску Олимпийских атлетов из России под руководством Николь Хёвертс.

Снять все подозрения с Александра Крушельницкого и внести ясность в сложившуюся ситуацию может экспертиза допинг-пробы «Б» спортсмена. Ее в его присутствии должны были вскрыть в понедельник, 19 февраля.