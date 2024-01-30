Фигуристку Валиеву дисквалифицировали на 4 года

Лозанна. Швейцария. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Заседание прошло 29 января, пишут «Известия».

Спортсменку обвинили в употреблении запрещенного препарата – триметазидина. В связи с этим Валиеву дисквалифицировали на 4 года, начиная с 25 декабря 2021 года. С этого момента ее лишат всех титулов, медалей, наград, призов, а также прибыли с выступлений – решения об этом должны принять учредители соревнований.

Исключением являются результаты командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года. Решение по нему должен принять Международный союз конькобежцев (ISU). Заседание по этому вопросу пройдет 7 февраля в онлайн-формате.

Чтобы оспорить решение CAS, Валиевой потребуется указать на процессуальные нарушения, иначе апелляция не будет принята к рассмотрению.

Напомним, наличие в организме Валиевой триметазидина показал один из тестов, проведенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) во время зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Защита фигуристки объяснила это тем, что препарат принимал дедушка, который возил ее на тренировки.

В январе 2023 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило, что Валиева не виновна в нарушении, но все же аннулировало ее результаты на одном из соревнований. Однако WADA и ISU с этим решением не согласились и подали апелляции.

Триметазидин – вещество, близкое по действию к мельдонию. Используется в медицине для профилактики болезней сердца и кровообращения. По некоторым данным, может образовываться в организме человека без искусственного введения.