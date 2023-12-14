МОК допустил к выступлениям на Олимпиаде-2024 шестерых россиян и пятерых белорусов

Женева. Швейцария. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске к участию в Олимпийских играх 2024 года 6 спортсменов из России и 5 – из Белоруссии. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на официальный сайт комитета.

Ранее, 8 декабря, МОК сообщал, что квалификацию на Олимпиаду прошли 8 россиян и 3 белоруса. Однако 13 декабря эта информация была обновлена, о причинах исправлений не сообщается.

Допущенные спортсмены из двух стран должны выступать индивидуально в нейтральном статусе. Их одежда должна быть белой или однотонной, с аббревиатурой AIN или иной утвержденной МОК эмблемой. Помимо антидопинговых ограничений, для представителей Союзного государства введены запреты на связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в играх не будут участвовать спортсмены, соревнующиеся в командных видах спорта.

XXXIII Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.