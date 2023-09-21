Аллею спортивной славы Удмуртии открыли на территории Сети-парка в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В ижевском Сети-парке появилась Аллея спортивной славы Удмуртской Республики. 21 сентября состоялось ее официальное открытие.

Аллею создали по инициативе спортивной общественности региона и ветеранов. На 22 стендах расположились фотографии именитых спортсменов и сборных команд, которые привнесли наибольший вклад в развитие спорта Удмуртии и России.

«В этом году мы отмечаем 100-летие отрасли, безусловно, это важно - подчеркнуть значимость того вклада, который внесли наши легенды. Ну и конечно, самый основной посыл, что стенды с нашими спортсменами дадут возможность вдохновиться юным мальчишкам и девчонкам на результаты. Они придут, прочтут, что человек из глубинки смог достичь высоких результатов и стать олимпийским чемпионом, значит - все возможно, главное тренироваться, не лениться и победа обязательно придет», — заявил министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин.

На мероприятие пришли 20 спортсменов Удмуртии, которые изображены на Аллее спортивной славы. Это были Тамара Тихонова, Ульяна Нигматуллина, Иван Черезов и другие. Главной гостьей праздника стала четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова.

«Поздравляю вас с таким большим праздником, для нас, спортсменов, это очень большой праздник. Я желаю, чтобы молодежь занималась спортом и не ленилась, ведь самое главное в жизни — победить самого себя», — прокомментировала Галина Кулакова.

Юные спортсмены решили поздравить легенд региона и написали про них стихотворения. На открытии ребята встали каждый у стенда с любимым спортсменом и декламировали свои произведения.

«Для меня это полезно, интересно, ты узнаешь историю спортсменов, вдохновляешься ими и возникает желание попасть на такую же стойку», — заявила ученица школы №91, воспитанница спортивной школы «Ижсталь» Аделина Муллаянова.

Ребята уверены, что Аллея спортивной славы Удмуртии станет одним из любимых мест жителей города.

«Уверен, что эта аллея станет не только местом притяжения, где можно будет погулять и подышать свежим воздухом, здесь также можно будет познакомиться с великой спортивной историей Удмуртской Республики, узнать что-то новое для себя и почерпнуть силы для того, чтобы заниматься спортом и двигаться в правильном направлении», — сообщил генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион паралимпийских игр Андрей Строкин.

Но не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. К сожалению, в текстах о спортсменах закрались ошибки и опечатки. Например, у заслуженного мастера спорта Павла Тонкова написан неверный год рождения — 1959, когда он родился в 1969 году.





Фото: ИА «Сусанин»

Также можно встретить название нового города — Борнаул, вместо Барнаула.

Фото: ИА «Сусанин»

Помимо этого грамматическую ошибку можно увидеть на стенде Марины Азябиной. Под фотографией написано: «Родилась 15 июня 1963 года в городе Ижевске Удмуртской АССР», но по правилам русского языка следует писать «в городе Ижевск» или просто «в Ижевске».

Фото: ИА «Сусанин»