Роман Костомаров вышел на лед впервые после болезни

Москва. Потерявший конечности олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после ампутации встал на коньки. Видео спортсмен разместил в соцсети, пишет «Российская газета».

Снова вернуться на лед Костомаров недавно пообещал своим близким и болельщикам. Сдержать слово фигуристу удалось 11 декабря. Правда, чемпиону Олимпиады в Турине пришлось заново осваивать азы катания.

«Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — написал Костомаров на своей странице. Он добавил, что его возвращение на лед снимает телевизионная бригада. Когда и где можно будет увидеть фильм, спортсмен пообещал рассказать позднее.

Напомним, в начале 2023 года Роман Костомаров заболел пневмонией. Недуг протекал в крайне тяжелой форме. Чтобы спасти спортсмену жизнь, врачам пришлось ампутировать ему конечности. Однако беда не сломила фигуриста, он начал самостоятельно передвигаться и выполнять спортивные упражнения на специальных протезах.