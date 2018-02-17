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      Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

      19:10, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      19:10, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      3011
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#США\n#хоккей\n#Россия\n#Южная Корея
      Фото: vk.com/kovi1771
      3011
      0

      Счет встречи 4:0, наша сборная вышла в четвертьфинал Олимпиады-2018.  

      Пхёнчхан. Южная Корея. В одну калитку прошла игра сборных по хоккею России и США. В субботу, 17 февраля, на льду Пхёнчхана «Красная машина», как по традиции называют в Северной Америке нашу команду, одержала громкую победу над принципиальным соперником, пишет «Интерфакс»

      Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу наших хоккеистов. По две безответных шайбы в ворота американцев закатили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук. 

      Таким образом, российская сборная с 6 очками в активе стала первой в группе, и благодаря этому имеет право напрямую, без участия в плей-офф, выйти в четвертьфинал Олимпийских игр. Соперник в предстоящей игре пока неизвестен. 

      Ранее, напомним, россияне начали олимпийский турнир обидным поражением от Словакии, но затем победили Словению с разгромным счетом 8:2.

      19:10, 17 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      3011
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#США\n#хоккей\n#Россия\n#Южная Корея

       

       

       

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