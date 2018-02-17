Российские хоккеисты «всухую» разгромили команду США в Пхёнчхане

Счет встречи 4:0, наша сборная вышла в четвертьфинал Олимпиады-2018.

Пхёнчхан. Южная Корея. В одну калитку прошла игра сборных по хоккею России и США. В субботу, 17 февраля, на льду Пхёнчхана «Красная машина», как по традиции называют в Северной Америке нашу команду, одержала громкую победу над принципиальным соперником, пишет «Интерфакс».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу наших хоккеистов. По две безответных шайбы в ворота американцев закатили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Таким образом, российская сборная с 6 очками в активе стала первой в группе, и благодаря этому имеет право напрямую, без участия в плей-офф, выйти в четвертьфинал Олимпийских игр. Соперник в предстоящей игре пока неизвестен.

Ранее, напомним, россияне начали олимпийский турнир обидным поражением от Словакии, но затем победили Словению с разгромным счетом 8:2.