Российские хоккеисты на Олимпиаде-2018 разгромили Словению

Результат матча, прошедшего в Пхёнчхане – 8:2.

Пхёнчхан. Южная Корея. В матче второго тура группового этапа зимних Олимпийских игр сборная России по хоккею победила команду Словении. Итог встречи, состоявшейся в южнокорейском Пхёнчхане в пятницу, 16 февраля – 8:2 в пользу наших спортсменов, сообщает russian.rt.com.

Главным героем ледовой баталии стал Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. Две шайбы в ворота словенцев закатил Илья Ковальчук. Также голы забили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. Три результативные передачи сделал Никита Гусев.

У словенцев отличились Ян Муршак (34-я) и Жига Панче (60-я).

Теперь россиянам предстоит матч со сборной США, игра назначена на 17 февраля.