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      Российские хоккеисты на Олимпиаде-2018 разгромили Словению

      16:17, 16 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      16:17, 16 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      117
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#Россия\n#Словения\n#спортсмены\n#матч
      Фото: vk.com/kirill__kaprizov
      117
      0

      Результат матча, прошедшего в Пхёнчхане – 8:2.  

      Пхёнчхан. Южная Корея. В матче второго тура группового этапа зимних Олимпийских игр сборная России по хоккею победила команду Словении. Итог встречи, состоявшейся в южнокорейском Пхёнчхане в пятницу, 16 февраля – 8:2 в пользу наших спортсменов, сообщает russian.rt.com

      Главным героем ледовой баталии стал Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. Две шайбы в ворота словенцев закатил Илья Ковальчук. Также голы забили Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. Три результативные передачи сделал Никита Гусев. 

      У словенцев отличились Ян Муршак (34-я) и Жига Панче (60-я). 

      Теперь россиянам предстоит матч со сборной США, игра назначена на 17 февраля.

      16:17, 16 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      117
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#хоккей\n#Россия\n#Словения\n#спортсмены\n#матч

       

       

       

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