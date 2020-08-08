Жертвами продолжительных ливней в Южной Корее стали почти 40 человек

Тысячам людей пришлось покинуть свои дома.

Сеул. Южная Корея. В Южной Корее 39 человек стали жертвами проливных дождей. Об этом пишет Российская Газета.

От оползней, наводнений, и иных явлений, вызванных ливнями, погибли 23 человека, без вести пропавшими числятся 16 человек. Более 4 тыс. жителям пришлось покинуть свои дома.

Непогода в Корее продолжается с 1 августа. К сезонным муссонным ливням добавились осадки, принесенные тайфуном.

Серьезный ущерб причинен более 8 тыс. строеням, 8,5 тыс. сельхозугодий оказались под водой. В некоторых районах установлены абсолютные рекорды по осадкам.